Column: Foardoar

Eelke Lok wie sa’n 50 jier sjoernalist yn Fryslân. Hat in pensjoen en in miening. Njonken de sjoernalistiek wie hy, sûnt 1981, kollumnist: yn de Nije, Frysk en Frij, Friesland Post, Leeuwarder Courant en Omrop Fryslân. No yn de újtjeften van Ying media, GrootSneek, GrootHeerenveen, GrootdeFryske Marren, en GrootBolsward-IJsselmeerkust. Mar hy hat ek oer de hiele provinsje Fryslân noch wol in wykliks ferhaaltsje. Alle wiken in lyts kritykje op moandei om 20:00 oere.