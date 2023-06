Column- Corine van de Linde De Havenmeesteres

Als havenmeester moet je ook een scherp oog hebben, wanneer de boot licht schommelt…dan staat er bijna iemand op. Soms kijkt men wie die boze geest is die daar klopt, maar wanneer ik ze vrolijk vraag of ze goed geslapen hebben is t oké.

Ik ben al een keer over de kade gefietst, bij het eerste bootje zijn er geen mensen aanwezig dus ik fiets eerst een stukje door, even later kom ik terug bij het eerste bootje, de Duitse eigenaren zijn er nu. Ik vraag of ze een goed nachtrust hebben gehad in ,t dorp. ‘Nee’ zeggen ze ’we komen net aan’ Ik zeg’ Nee, jullie lagen hier een half uur geleden ook al. Ik kijk er moeilijk bij omdat ik Duits moet spreken en dan kijk ik altijd moeilijk.’ ‘Durfen wie etwas zahlen ?’vragen ze bescheten. Nee hoor, iedereen blij!

Het is diep in de maand mei, ik suis langs café de Watersport en zie twee mannen vertwijfeld kijken. Ik stop en vraag of ik kan helpen. Zij vragen wanneer het café opengaat. Nu niet in ieder geval…Maar ze snakken naar een kop koffie. Ik zeg; ‘Nou, ik heb een biljartzaaltje in t dorp en daar heb ik straks voor jullie koffie. Dat vinden ze top! Ik leg uit dat ze langzaam die kant kunnen uitlopen. Ik maak mijn ronde af en bij thuiskomst zie ik de mannen verschijnen. Gezellig drinken we samen een bakkie pleur.

Er ligt een platbodem met een man erop die moeilijk maar verstaanbaar Nederlands spreekt. Ik vraag of hij helemaal uit België komt gevaren. ‘Nee, ik kom van Wallonië’ zegt hij. Volgens mijn topografische kennis ligt Wallonië onder Vlaanderen en vormen ze met zijn tweeën België…maar het zal gevoelig liggen dus houd ik mijn mond, plezant vind ik t wel.

Nog een platbodem, de Hendrickje Stoffels. Ik zeg tegen de kapitein; ‘was dat niet de vrouw van Rembrandt?’ Ja, klopt’ zegt hij ‘En Titus de zoon van Rembrandt?’ ‘Ja, zegt hij ‘en Saskia de tweede vrouw van hem. Wat een educatie op de vroege morgen en fijn om te merken dat ik best goed heb opgelet op de lagere school!

Tot over twee weken lezers! De wind waait dan vast uit een andere hoek!