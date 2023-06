Column- Corine van de Linde De Havenmeesteres

Op een gegeven moment is het echt hoogseizoen, de boten liggen dubbel dik. De mensen van de luxe boot direct aan de kant zijn aan boord, ik in het liggeld bij ze.

Ze vertellen dat de buurman die naast hen ligt er niet is, ze zijn uit eten. Ik zeg dat ik de volgende ochtend zal langskomen en dat ik dan zachtjes over hun boot zal lopen.

De volgende ochtend, 8.35 uur ben ik er. Het kettinkje op de eerste boot voor me is geopend. Ik sluip over de boeg met rubber zolen onder mijn voeten naar de, nog luxere , boot van de buurman. Ik klop op een raampje, er gebeurt niks, ik klop nog eens, wat fermer, ik wacht wat langer, ik klop nog eens…en dan….gaat de deur open van de kajuit en stuift er een klein furieus mannetje naar buiten. ; Waar ik in godsnaam mee bezig ben, hoe ik t in mijn hoofd krijg om hem wakker te maken op zaterdagochtend voor half 9! Je klopt als een idioot wel 5 keer op het raam. Of ik helemaal gek ben geworden!!

‘ Maar meneer het is toch een prachtige ochtend in Friesland. Wanneer u nu nog op een oor had gelegen had u dit moeten missen, nietwaar? En ik klopte 4 keer, beheerst , op het raam’

Toch moet meneer zich nog verder ventileren.

Mijn hart maakt een sprongetje, ik schrik even van dit verbolgen mannetje ( een kopie van Max Tailleur)

maar dan herpak ik me en zeg; ‘maar meneer, kijk nou hoe het zonnetje schijnt, het is echt een schitterend zonnige dag ‘

Hij vindt t geen stijl hebben en moet hij nou ook nog een hoop geld betalen? Het is godgeklaagd, hij had gisteren zo een leuke avond gehad in een restaurant in t dorp en had veel geld uitgegeven.

‘Daar heeft de haven niks aan zeg ik’ Ik vraag ook of meneer wat minderluid wil spreken omdat de andere bootjesmensen gisterenavond al hadden betaald en het is nog redelijk vroeg….

Vloekend gaat het heerschap de kajuit in en moppert nog even door tegen zijn eega. Uiteindelijk betaalt hij, nog steeds mopperend, maar een stuk minder verongelijkt.

Ik wens hem een fijne dag en ik voel opeens dat ik ook nog geen koffie heb gehad, het is inderdaad akelig vroeg….

Tot over 2 weken lezers, alvast een fijne zomer!

Corine van de Linde