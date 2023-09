Column- Corine van de Linde De Havenmeesteres

Een vroege ochtend in de zomer. Ik kom aan bij een boot van 17 meter en er zijn ca. 12 man/vrouw aan boord. ‘Goed geslapen’ vraag ik maar weer eens .’ Ik wel, de rest geloof ik, niet’ zegt er een. De een na de ander stiefelt naar het toiletgebouw. Een mooi gezicht al die duffe jongeren. Insomnia op het water duurt nooit lang, een dagje zeilen en je slaapt als een os, zeker weten!

In de avond fiets ik naar een grote boot van een meter of 15. De man op de boot zegt me dat ze niet blijven, ze vertrekken zo naar Heeg, daar staat de auto want ze moeten naar het ziekenhuis morgenmiddag. Ik zeg; ’blijf anders een nachtje, eenmaal aangekomen in Heeg denk je al aan het ziekenhuisbezoek en dat is niet gezellig’ ‘Nee’, zegt ie. Ik vertrek en wanneer ik aan de andere kant van de Kom fiets roept ie; ‘we blijven toch hier een nachtje!’ ‘Oké ‘zeg ik, ‘ik kom er zo aan!’

Soms klagen de mensen wat, moet kunnen

Vlamingen aan de Eewal; ‘Moeten we hier betalen? Dit is toch een Marekrite plek?’ ‘Nee zeg ik,’ dit is een 5 sterren dorp.’ Hij oppert dat er geen enkele faciliteit is voor hen maar wat dacht je van de kade, zon, water onder je boot etc. De havenmeester die langs komt, zelf hoef je niet naar het havenkantoor. Een zeer luxueuze plek voor een paar luttele euro’s.

Dan kom ik bij een boot met de naam; Corona ,een naam, met een wrange klank ,maar een bootnaam kun je beter niet veranderen want dat schijnt ongeluk te brengen. En jammer dat het vermaledijde virus die naam kreeg. Al betekent corona gewoon kroontje. Eigenlijk heeft het virus het biermerk Corona ook om zeep geholpen, gelijk Youp van ‘t Hek dat deed met Buckler!

Op een ochtend ligt er een bootje aan de Eewal, een vrouw aan boord is net ontwaakt. Ze zegt; ’we zijn gisterenavond aangekomen uit de Weerribben’ ‘Oh, leuk, ook in Muggenbeet geweest?’ vraag ik. ‘Nee, viel mee’ zegt ze. ‘Haha, dat zet ik in mijn column’, zeg ik. Ze zegt daarop; ’Niet zeggen dat ik een dom blondje uit Amsterdam ben hoor!

Later heb ik op een schip een gesprek met lui die geen hoge pet ophebben van hun gemeente. Vooral de hoge piefen niet. De man zegt;’ Een normale man voetbalt, een directeur speelt tennis en een ambtenaar speelt golf, hoe kleiner de bal, hoe groter de kwal!’

Dag lezers, het was me een genoegen, ik zie jullie terug in 't voorjaar van 2024!