Column- Corine van de Linde De Havenmeesteres

Het is voorjaar 2022, de tijd waar ik naar uitkeek na de coronajaren. De natuur trekt zich er gelukkig niets van aan. Ik heb er zin in! In april komt er een bericht voorbij dat men een havenmeester zoekt in Woudsend. ‘Laat dit nou net iets voor mij zijn’ denk ik.

Al jaren beheer ik mijn eigen vakantiehuisje onder onze woning, waar ik al veel tijd mee doende ben.Maar ik snak naar een stukje fietsen, een beetje ouwehoeren en geld innen. Niet precies dit ontbeerde ik in mijn leven, maar wel zo ongeveer.

De contactpersoon van het havenkantoor had ik al op whatsapp. Ik heb n.l. jaren geleden een groepsapp aangemaakt voor eigenaren en beheerders van accommodaties in het dorp.

Ik appte hem op zaterdagavond 30 april dat ik interesse had in de vacature . Op zondagavond had ik nog geen antwoord en daarom appte ik hem; ‘jullie zitten zeker niet op mij te wachten denk ik?’ Iets te bits geloof ik. Hij antwoordde een uur later;’ dat ik niet zo snel conclusies moet trekken en dat hij zal reageren na zijn vrije zondag. ‘Ai, verpest’, dacht ik...

Op maandag 2 mei appt hij gelukkig om 16.00 uur dat hij woensdagochtend een gesprek met me wil. Die ochtend kom ik binnen en ik excuseer me dat ik zo drammerig deed. Op zijn beurt zegt hij ook sorry, hij had wel eerder kunnen reageren vond hij.Het ijs was gebroken en het gesprek verliep top. Er was nog een andere geïnteresseerde maar die woonde in Balk.

Mijn toekomstige collega zegt het liefst een vrouw aan t nemen omdat je de gastvrouw van ,t dorp bent. Ik word aangenomen voor 4 dagen in de week. Een rondje fietsen in de ochtend voor 9.00 uur ( dan gaat de brug draaien en kunnen ze er misschien vandoor zonder te betalen).En in de avond een ronde rond 19.00 uur.

12 mei begint ,t avontuur, eerst word ik ingewerkt door collega R. Ik fiets de eerste ochtend achter hem aan. Ik heb 3 haventjes te doen. In en om ons mooie dorpje.

De komende tijd hou ik jullie, met enige regelmaat ,op de hoogte van mijn havenmeesterbelevenissen in een dorp in Súdwest- Fryslân. Tot gauw!

Corine van de Linde