COLUMN-Burgemeester Jannewietske de Vries - 'Klompkes goud'

Deze bijzondere week begon al op dinsdag 26 april. Op de laatste werkdag voor de verjaardag van de Koning reiken burgemeesters traditiegetrouw de lintjes uit tijdens de zogenaamde lintjesregen. In Súdwest-Fryslân klonk deze dag maar liefst 17 keer “Het heeft Zijne majesteit behaagd”. Inwoners kregen een onderscheiding als blijk van waardering voor hun grote bijdrage aan de mienskip. Met een smoesje werden ze naar een aantal speciale locaties gelokt, waar ze ten overstaan van familie en vrienden de versierselen kregen opgespeld. Dit levert altijd weer mooie en emotionele momenten op. En zoals troubadour Bruno Rummler zong zijn zij ‘het goud van onze mienskip’.

Woensdag 27 april was het Koningsdag. En dat kon weer gevierd worden! De vele plaatselijke Oranjeverenigingen, die onze gemeente rijk is, hadden zich volop ingezet om er een feestelijke dag van te maken. Zelf mocht ik aanwezig zijn bij de aubade in Sneek met een bomvolle Marktstraat, het was echt genieten met elkaar. Een feestelijk begin van een prachtige Koningsdag.

Ook onze nieuwe kinderburgemeester Jan Eise Kruithof kwam in actie. Hij reikte het ‘Lint voor een kind’ uit. Dit is een onderscheiding voor een kind dat iets bijzonders voor anderen heeft gedaan. Marijn Scheffer (8) uit Heeg was de gelukkige. Hij liet twee jaar lang zijn haren groeien tot het lang genoeg is om te doneren aan Stichting Haarwensen. Zij maken er haarwerken van en verstrekken dit kosteloos aan kinderen die door ziekte hun haren zijn verloren. Marijn besloot om ook een doneeractie op te zetten om het haarwerk te bekostigen. Wat een mooie actie van Marijn, ook zo’n ‘klompke goud’.

Naast het vieren is er ook tijd om te herdenken. Komende week is het 4 mei, Nationale Dodenherdenking. Deze dag staan we letterlijk even stil en herdenken we de oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van al die oorlogen daarna. Actueler dan ooit met de situatie in Oekraïne en oorlogsgeweld elders in de wereld. Daarnaast staan we ook stil bij iedereen die zich door de jaren heen heeft verzet tegen onderdrukking en terreur. Deze mensen zijn het goud van de mienskip. In vele dorpen en steden binnen in SWF wordt een moment van herdenking georganiseerd.

Het belang van vrijheid en democratie kunnen we niet genoeg onderstrepen. Het is aan ons om ze blijvend te verdiepen en te verdedigen. Zo blijven we ons ervan bewust dat vrijheid nooit vanzelfsprekend is. Donderdag 5 mei vieren we dan tot slot de bevrijding van Nederland in 1945. Ook staan we die dag stil bij de waarde van vrijheid, democratie en mensenrechten. Leven in vrijheid is een groot goed. Laten we de bezetting en onderdrukking nooit vergeten en waarderen dat we hier veilig en in vrijheid kunnen samenleven. Want vrijheid deel je met elkaar. Vrijheid in verbondenheid.

Jannewietske de Vries, burgemeester