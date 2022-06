COLUMN-Burgemeester Jannewietske de Vries - 'Geluk op 1 in Súdwest'

SUDWEST-FRYSLAN - 76 dagen na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart is op 1 juni de nieuwe bestuursperiode van start gegaan. Op 31 mei werd, tijdens een speciale vergadering van de gemeenteraad, het nieuwe college geïnstalleerd. Een dag later zijn de kersverse wethouders met hun werkzaamheden begonnen. De eerste weken stonden vooral in het teken van kennismaken en inwerken. Ook zijn de portefeuilles met elkaar verdeeld.

Een nieuwe start in een nieuwe bestuursperiode betekende ook afscheid nemen van het vorige college. Van de vijf wethouder zwaaiden er vier af. Alleen wethouder Bauke Dam (CDA) bleef op zijn post. In Theater Sneek namen we 9 juni afscheid van wethouders Mirjam Bakker, Erik Faber, Mark de Man en Gea Wielinga. In de afscheidsspeech bedankte ik hen niet alleen voor de fijne samenwerking, maar ook voor de mooie dingen die we de afgelopen jaren met elkaar hebben bereikt voor Súdwest-Fryslân. Bekijk onderaan het bericht het afscheidsfilmpje.

In het nieuwe coalitieakkoord ‘Grutsk en tichby’ staat waar het nieuwe college zich op gaat richten en wat we aan onze inwoners en ondernemers beloven. Geluk en positieve gezondheid is het kompas waarop we de komende jaren varen. Uit onderzoek van het Fries Sociaal Planbureau blijkt dat Friezen hoog scoren in de brede welvaartsmonitor. Friezen zijn weliswaar minder rijk, maar wel gelukkiger. Ik hoef u vast niet te overtuigen dat het een voorrecht is om hier in deze mooie gemeente te mogen wonen, werken en recreëren.

Vorige week werd het geluk van onze boeren behoorlijk op de proef gesteld. De door minister Van der Wal gepresenteerde stikstofdoelstellingen zijn hard aangekomen. De landbouw in Súdwest-Fryslân is verweven met een eigen Friese plattelandstraditie met vele boerenbedrijven en hun gezinnen. Over nut en noodzaak van samenwerken aan de transitie van de landbouw is iedereen het eens. Hier zijn al de nodige stappen in gemaakt en ook zijn er ideeën aangebracht voor meer. Het is belangrijk dat deze gedeeld worden in relevante netwerken. Ondanks de omvang van Súdwest-Fryslân zijn de lijnen naar buiten kort. Hierdoor is het mogelijk om zelfs ‘tichby’ te zijn in bijvoorbeeld Den Haag. Als grootste landbouwgemeente staat Súdwest-Fryslân naast haar boeren. Samen willen we werken aan perspectief voor de landbouw.

Jannewietske de Vries, burgemeester