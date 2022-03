COLUMN-Burgemeester Jannewietske de Vries- Gastvrij Súdwest-Fryslân

Vorige week kreeg de oorlog in Oekraïne voor mij gezichten. In Hindeloopen in de stadsboerderij ontmoette ik vrouwen en kinderen uit Charkov. Anna en Diana lieten foto’s zien van hun kapotgeschoten huizen en de school van hun kinderen. Ik was diep onder de indruk van de veerkracht bij deze vrouwen. Ik was ook diep onder de indruk hoe de Hindelooper gemeenschap deze mensen heeft opgevangen. Met ruimte om zelfstandig te zijn en hulp waar dat nodig is. Samen naar de kerk en kinderen die al meedoen met voetbal. Hindeloopen heeft 50 mensen een goede plek gegeven. Dan ben je een open samenleving!

Daarna was ik bij de Galamadammen in Koudum, de eerste opvanglocatie die de gemeente heeft ingericht. Het Rode Kruis, Leger des Heils, vrijwilligers uit Koudum, medewerkers van onze gemeente… iedereen was hard in actie om er een veilige en gastvrije opvang van te maken. Hier kunnen zo’n 150 mensen verblijven. Mannen en vrouwen uit Koudum waren kleding en schoenen aan het sorteren. Drie inwoners van onze gemeente waren druk bezig als tolk. Iedereen doet wat hij of zij kan.

Ook hier de verhalen van de mensen. Een jong echtpaar met een kleine baby van 4 weken uit Odessa. Vrouwen van alle leeftijden en kinderen. Er werd alweer gespeeld en fanatiek op de piano getingeld en met trekkers gereden. De dankbaarheid van de mensen over de opvang in Súdwest is groot. “It’s very peaceful here”, zei de man uit Odessa en hij verwonderde zich erover dat wij open ramen hebben. “You can see inside…”

De Russische inval in Oekraïne is sinds 24 februari bezig. Het is hartverscheurend om te zien dat zich zo dichtbij ons zulke onmenselijke taferelen afspelen. De beelden en verhalen snijden je door je ziel. Als Súdwest-Fryslân doen we wat we kunnen om vluchtelingen op te vangen. Er is een grote stroom vluchtelingen onderweg.

Fryslân wil deze fase zo’n 2.000 opvangplekken regelen waar mensen langer kunnen verblijven en waar onderwijs, gezondheidszorg en activiteiten worden geregeld. Wij proberen zo’n 400 plekken in te richten. Hier hebben we een gemeentelijke crisisorganisatie voor ingericht. Er wordt heel hard gewerkt aan de verschillende processen: locaties, gezondheidszorg, werk, registratie, financiële vergoedingen. Het is elke dag weer inspelen op veranderende omstandigheden. We vragen jullie begrip als zaken soms net even anders lopen.

Trots ben ik op de medewerkers van Burgerzaken, die in korte tijd een post op Galamadammen hebben ingericht om mensen te registreren.

Waar we ook aandacht voor hebben, zijn de vluchtelingen uit andere gebieden. In Heeg hebben we een tijdelijke opvang die door het COA is georganiseerd. Ik vraag onze samenleving om ook oog te houden voor deze mensen, die ook een veilige plek verdienen.

Onze website loopt over van de burgerinitiatieven en het aanbod van vrijwilligers. Onze inwoners maken ruimte in hun hart en huis voor mensen in nood.

Een open samenleving. Daar ben ik trots op!

Jannewietske de Vries, burgemeester