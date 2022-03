Column burgemeester Jannewietske De Vries: 'De inwoners hebben gesproken'

Kollum boargemaster Jannewietske de Vries: 'De ynwenners hawwe sprutsen'

SNITS - De ynwenners fan Súdwest-Fryslân hawwe sprutsen. Net sa manmachtich as ik hope hie, want hiel graach hie ik in opkomstpersintaazje sjoen fan boppe de 60 prosint. Mar as ik nei de oare gemeenten yn ús provinsje sjoch, hawwe wy it mei in opkomst fan 55,6 prosint (dat binne goed 40.000 ynwenners dy’t stimd hawwe) dochs kreas dien.

Mei dit persintaazje sitte wy boppe it Fryske (53,9 prosint) en lanlike gemiddelde (krekt gjin 50 persint). Wat ek dit kear wer bliken die is dat ferkiezingen foar de gemeenteried ús ynwenners minder oansprekke as ferkiezingen foar de Twadde Keamer.

Wêrom dat sa is? Dêrnei binne al wiidweidich ûndersiken dien en analyzes op los litten. Wat dan gauris werom komt is dat minsken tinke en sizze dat it yn in gemeente ‘net útmakket op hokker partij der stimd wurdt, omdat it belied bepaald wurdt troch it regear en de Twadde Keamer yn Den Haach’.

Mei dizze opmerking wurde gemeenterieden en riedsleden bot te koart dien. Fansels, it is wier dat wetten en in protte regels út Den Haach oer ús komme. Mar krekt de lokale polityk jout antwurden op de fraach hoe’t wiken, doarpen en stêden ynrjochte wurde. Gemeenterieden nimme besluten dy’t direkt ynfloed hawwe op de leefberens fan ús ynwenners. Besluten oer wentebou, oer klimaatbelied en enerzjytransysje, oer sportakkommodaasjes, doarpshuzen en wykgebouwen. En oer noch folle mear.

It riedswurk docht der wis wol ta. Ik kin dan ek net genôch myn wurdearring útsprekke foar de minsken dy’t as riedslid in protte tiid stekke yn dit wurk, en yn it belang fan ús ynwenners it fjoer út harren sloffen rinne.

Yn de oanrin nei dizze ferkiezingen koest hjir en dêr sizzen hearre dat de ôfstân tusken ynwenner en gemeente te grut is. Dat ynwenners net genôch fertrouwen hawwe yn de gemeente en de lokale polityk. Ek hjir by ús, yn Súdwest-Fryslân.

Ik wit dat ús riedsleden, bestjoerders en meiwurkers gjin ôfstân hâlde wolle, mar krekt stribje nei ‘tichtby stean’ en ‘sichtber en berikber wêze’ foar ús ynwenners. Dat wie yn de ôfrûne fjouwer jier sa, en sil yn de kommende fjouwer jier net oars wêze. Mar dat giet net fansels. As gemeente, as bestjoer en as gemeenteried moatte wy oan dy sichtberens en berikberheid wurkjen bliuwe.

Op 28 maart nim ik ôfskie fan de âlde gemeenteried. Op 30 maart wurde de nije riedsleden ynstalleare. Bysûnder is dat alle alve partijen dy’t oan de ferkiezingen meidien hawwe ien of mear sitten helle hawwe.

Noch ûnwis is hokker partijen no aanst mei wethâlders komme meie en hoe’t de ferskate portefúljes (finânsjes, romtlike oardering, wentebou, sport, kultuer, ûnderwiis, sosjale saken en noch folle mear) ferparte wurde sille. Of miskien wurde de wethâlders aanst keppele oan maatskiplike opjeften yn plak fan de klassike portefúljes dy’t wy no kenne. Dat moatte de lokale politisy no yn ‘e kommende wiken mei-inoar útfine. Ik winskje de partijen der in protte sukses en wiisheid by.

Jannewietske de Vries, boargemaster Súdwest-Fryslân