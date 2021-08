Collegereeksen Generatiehuis Akademy over kunst en cultuur

SNEEK- Vanaf 24 augustus organiseert Generatiehuis Akademy iedere maand op dinsdagavond collegereeksen met boeiende thema’s op het gebied kunst, cultuur en maatschappij voor mensen vanaf vijfenvijftig jaar. De colleges vinden plaats in Theater de Bres en worden veelal georganiseerd in combinatie met een bezoek aan een voorstelling, expositie of een workshop.

Eind augustus trapt Jan Herman de Boer, educatief medewerker bij Media Art Friesland, af met een serie colleges over Mediakunst; over o.a. nieuwe technologieën, het ‘kijken’ naar kunst en er komt een kunstenaar aan het woord.

In september neemt Remi Adriaansz u mee in de wereld van klassieke muziek, met colleges over componisten, arrangementen en achtergrondverhalen over de muziek met aansluitend een bezoek aan CityProms. De maand november staat in het teken van taal. Het aanbod, inhoudelijk vormgegeven door Studio Zeepsop, belicht daarom vanaf 26 oktober diverse aspecten van taal en identiteit. Sprekers als Bert Looper (directeur Tresoar) en dichter Joël Hut passeren de revue. Het jaar wordt afgesloten met het onderwerp Portretkunst.

Kunsthistoricus en museumdocent Karin Straathof ontwerpt in samenwerking met het Fries Museum speciaal voor Het Generatiehuis een collegereeks bij de tentoonstelling Icons: topstukken uit de National Portrait Gallery van Londen. Met als kers op de taart een rondleiding in het museum door deze nieuwe tentoonstelling.

Het Generatiehuis, opgericht door Marlien Seinstra en Alet Klarenbeek, is een netwerkorganisatie die cultureel aanbod (workshops, exposities, voorstellingen) ontwikkelt in samenwerking met kunstenaars en organisaties uit Friesland. Generatiehuis Akademy is hier onderdeel van en organiseert het jaar rond colleges voor mensen boven de vijfenvijftig jaar.

De kosten voor een collegereeks van vier dinsdagavonden zijn 30 euro per persoon. Opgeven is noodzakelijk en kan via www.generatiehuis.nl.