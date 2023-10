College Súdwest-Fryslân kiest nieuwe opvang locatie voor vluchtelingen ten westen van Harinxmapark Sneek

SNEEK- Eind mei van dit jaar liet gemeente Súdwest-Fryslân al weten Harinxmaland als kansrijk gebied te zien voor een nieuwe opvanglocatie voor vluchtelingen. Na diverse gesprekken met omwonenden en een onderzoek van een extern bureau, maakt de gemeente bekend welke exacte locatie de voorkeur heeft. Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt komt deze ten westen van het Harinxmapark te liggen. De gemeenteraad neemt in november een besluit over de nieuwe locatie.

Dagelijks komen er mensen naar Nederland die gevlucht zijn uit hun land omdat het daar niet veilig is. De gemeente heeft en voelt de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de opvang van deze mensen door hen een veilige plek te bieden.

De aanleiding voor de plannen van een nieuwe opvanglocatie is het aflopende contract van het huidige azc in Sneek en de roep vanuit het Rijk om opvangplekken voor vluchtelingen beschikbaar te maken. De gemeente besloot om het huidige azc in Sneek niet te verlengen en op zoek te gaan naar een nieuwe locatie. Doel is om deze opvanglocatie aan te laten sluiten op toekomstige ontwikkelingen in het gebied. Daarmee zet het college met de nieuwe opvanglocatie in op een opvang die zichtbaar integreert in een toekomstige woonomgeving, en dus geen traditioneel azc. Daarbij vindt Súdwest-Fryslân het belangrijk dat bewoners van de opvanglocatie snel en gemakkelijk kunnen meedoen in hun nieuwe omgeving.

Nieuwe opvanglocatie ten westen van Harinxmapark

Nadat de gemeente Súdwest-Fryslân Harinxmaland in Sneek als zoekgebied voor een nieuwe opvanglocatie voor vluchtelingen had geselecteerd, is stedenbouwkundig bureau Defacto aan de slag gegaan met een analyse van het gebied om te komen tot een advies. Daarbij is gekeken naar toekomstige ontsluitingen, bereikbaarheid, aansluiting bij voorzieningen en andere factoren. De uitkomst betrof twee mogelijke locaties. Eén locatie direct ten westen van het Harinxmapark en de andere locatie aan de oostzijde van het uitvaartcentrum.

Deze locaties heeft de gemeente na de zomer voorgelegd aan inwoners. Tijdens de informatieavond in september op sportcomplex Schuttersveld werd input gegeven op de voorgestelde locaties. Pluspunten, aandachtspunten en zorgen kwamen allemaal voorbij. “Logisch”, vindt wethouder Michel Rietman. “Zo’n ontwikkeling maakt natuurlijk wat los bij omwonenden en er moet ruimte zijn om zorgen en aandachtspunten met elkaar te bespreken. We willen dit proces echt zo zorgvuldig mogelijk laten verlopen.”

Aandachtspunten voor nieuwe locatie

Alle input en afwegingen leidden tot een duidelijke voorkeur voor de optie ten westen van het Harinxmapark. De locatie nabij het uitvaartcentrum mag dan ruimtelijk gezien worden als kansrijke locatie, inwoners lieten weten dat zij een opvanglocatie daar niet zien zitten. Zo zou een opvang op deze locatie voor spanning kunnen zorgen bij bezoekers van het uitvaartcentrum en is men bezorgd over de ervaren rust op deze locatie. Bovendien noemen inwoners de nabijheid van het uitvaartcentrum ook een nadeel voor de bewoners van de opvanglocatie zelf.

Over de gekozen locatie bij het Harinxmapark werden ook zorgen geuit, met name over de toekomstige loop- en fietsroutes richting het centrum. De zorgen over deze loop- en fietsroutes gaat de gemeente meenemen in de uitwerking van de plannen en dit vervolgens toetsen bij inwoners.

Met alle inbreng wil de gemeente nu graag verder om een plan te ontwikkelen. De gemeenteraad moet daarvoor wel eerst het voorstel van het college bekrachtigen met een positief besluit.

Vervolg

De gemeenteraad neemt op 23 november een besluit over de nieuwe opvanglocatie. Dinsdag 7 november wordt dit in de commissie Doarp, Stêd en Omkriten besproken. Dan is er ook de mogelijkheid voor inwoners om in te spreken. Inwoners kunnen zich hiervoor aanmelden via www.sudwestfryslan.nl/onderwerp/gemeenteraad

Na de gemeenteraadsvergadering wordt het proces opgestart om invulling te geven aan het gebied. Dan buigt de gemeente zich over vragen als: Hoe komen de woningen eruit te zien? Hoe wordt de openbare ruimte ingericht? En hoe wordt het gebied aangesloten op bestaande paden en wegen? Hierbij zal ook ruimte zijn voor inbreng vanuit de omgeving.