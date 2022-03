Collectief Waterpoort Boys verslaat individueel sterke koploper

BOLSWARD - Waterpoort Boys zorgde gistermiddag voor de verrassing van de dag door de gedoodverfde kampioen SC Bolsward in eigen huis met het kleinst mogelijke verschil te kloppen. Een doelpunt van Lars van Dijk bleek uiteindelijk voldoende om de enerverende wedstrijd die veel, heel veel teweeg bracht, in Sneker voordeel te beslissen.

Het was een middag met goed en slecht voetbal, met passie en emoties, een afkoelingsperiode, twee grensrechters die het einde niet haalden en uiteindelijk een enorme ontlading aan de zijde van de Wéé Péé Béé dat het zonder verdediger Kevin Kedde (hersenschudding) en spits Dennis Niemarkt (knieklachten) moest doen.

Moordend tempo

Dat belette Waterpoort Boys echter niet om er vanaf het eerste fluitsignaal vol in te vliegen en aangezien ook de thuisclub zich niet inhield, ontstond een boeiend schouwspel met een moordend tempo. Daarbij kreeg SC Bolsward de eerste mogelijkheid en dat werd direct gevolgd door een antwoord van de geelhemden. Na een combinatie tussen de al genoemde Lars van Dijk en Brian Visser was de assist van laatstgenoemde net iets tekort, waardoor Marcel van der Meulen “het leer” niet tussen de palen kreeg en dat laatste lukte Marvin Dijkstra aan de andere kant na voorbereidend werk van de behendige en aalvlugge Romano Perridon ook niet.

0-1

Een paar tellen later was het bij de tegenaanval echter wel raak en zowel de voorbereiding als de treffer zelf was van ongekende schoonheid. Doelman Stefan Rijpkema die een puike wedstrijd keept, zette met een snelle uitworp Dylano van Dijk aan het werk. Die gaf de bal “over de hele” aan Andy de Vries die de bal nadat hij zijn tegenstander had uitgespeeld, strak voorgaf waarna Lars van Dijk de kroon op deze zeer fraaie aanval zette. Diezelfde Van Dijk liet even later na een geblokt schot van De Vries een rebound onbenut en Visser was vervolgens te gehaast, toen Van der Meulen zijn opponent op de achterlijn aftroefde en hem vrijspeelde.

Anders

Nadat de thuisclub met een mooie aanval en een volley van Marvin Dijkstra voor het slotakkoord van de eerste helft zorgde, zou de tweede helft heel anders verlopen. Een voorzet van rechtsback Jesse Bons belandde in de balkenvanger en dat was misschien wel symptomatisch voor wat zou volgen. Van goed voetbal was namelijk geen sprake meer en de wedstrijd ontaardde steeds meer in een gevecht.

Daarbij werd Calvin Pasveer door SC Bolsward-aanvoerder Özgur Akkus in zijn edele delen getast en dat leidde niet alleen toe een kapotte onderbroek, maar ook tot een kwetsende opmerking van de jonge verdediger van Waterpoort Boys met als gevolg een aantal kleine opstootjes. De arbiter van dienst besloot vervolgens tot een afkoelingsperiode en wou ook niet verder met de linesman van de Snekers, terwijl trainer Sido Postma uit voorzorg Calvin Pasveer naar de kant haalde.

Achteruit

De toon was gezet, ook al omdat SC Bolsward zondaar Akkus in het veld liet staan. Met hem dwong de thuisclub Waterpoort Boys achteruit. Veel leverde dat niet op, want alle voorzetten en schoten op doel belandden in de grijpgrage handen van Rijpkema. De Sneker sluitpost reageerde vervolgens alert bij een inzet in de korte hoek van Perridon en maakte ook de daaropvolgende rebound van Dijkstra onschadelijk.

Waterpoort Boys kwam er nog slechts sporadisch uit. Niettemin kregen de Snekers nog een goede mogelijkheid, toen Andy de Vries vanaf links Stefan Kroon diep stuurde. Zijn inzet werd echter nog net geblokt en even later werd Brian Visser na een crossbal van Romano Pasveer en nadat hij zich van zijn tegenstander had ontdaan, binnen de zestien geblokt. Voor velen - behalve voor arbiter Van Schepen - was het de vraag of dat wel op een reglementaire wijze gebeurde, maar daar kon even later bij het laatste fluitsignaal niemand van de spelers en de honderd meegereisde supporters van Waterpoort Boys na de zwaar bevochten zege om malen. Die zege was het resultaat van een sterk collectief dat gistermiddag sterker bleek dan de individuele klasse van de opponent.

SC Bolsward - Waterpoort Boys 0-1 (0-1)

​Doelpunten: 0-1 Lars van Dijk (21.)

​Scheidsrechter: H. van Schepen

Gele kaart: Calvin Pasveer (Waterpoort Boys)

Bron: https://pengel.weebly.com/