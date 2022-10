Collectief Waterpoort Boys in ondertal te sterk voor S.V.M.

Die overwinning was enerzijds het resultaat van het collectief dat in ondertal niet wou opgeven, en anderzijds van voetbal dat de ware liefhebber bij vlagen deed smullen. Daarbij bezorgde vooral het duo Brian Visser en Andy de Vries de elf uit de Noordoostpolder handen vol werk. Het enige wat men op de Snekers kon aanmerken, was dat men niet eerder de wedstrijd in het slot gooide. Nu gebeurde dat pas twee minuten voor tijd, toen De Vries een vrije trap over de muur in de hoek lepelde.



Gevaarlijkste

Nadat de gasten uit Marknesse na een langdurige aanval van Waterpoort Boys middels een uitbraak voor het eerste gevaar zorgden, moest SVM-keeper Christian Haagsma bij een schot van Visser voor het eerst handelend optreden. De aanval liep echter door, waarna een inzet van Lars van Dijk een metertje of twee naast de vijandelijke goal belandde. Na die twee speldenprikken werd het spel van de Snekers ietsjee minder, al bleef Waterpoort Boys wel de gevaarlijkste van de twee. Bij een voorzet van De Vries verscheen echter geen afnemer op het appèl en bij een grote kans voor Visser was de inzet van de vleugelspits eenvoudig te slap om Haagsma het nakijken te geven.



Beloond

Na die mogelijkheid veinsde een speler van SVM Marknesse dat hij in een duel door Minks werd geraakt, waarop de Sneker aanvalsleider "het theater" becommentarieerde. Daarbij ging hij volgens de arbiter van dienst over de schreef met een rode kaart tot gevolg. Hoewel Waterpoort Boys daarna “ut spulsje” even moest resetten en Stefan Rijpkema een paar keer moest ingrijpen, viel van de scheve personeelsverhouding binnen de lijnen vervolgens weinig te merken. Sterker nog, Waterpoort Boys bleef in het vervolg van het eerste bedrijf de betere van de twee.men dat werd in minuut 38 beloond, toen Lars van Dijk na een pass van Visser uithaalde en de bal op fraaie wijze in de linkerhoek schoot.



Niet senang

Met Fabian Vermaning voor de geblesseerde Kevin Kedde begonnen de gele hesjes sterk aan de tweede akte. Lars van Dijk kwam na een steekpass van De Vries echter net niet aan een doelpoging toe en even later verdween een uithaal van laatstgenoemde ruim over en naast. Dat laatste was aan de andere kant ook het geval bij een poging van de bezoekers die zich bij de man meer-situatie toch niet helemaal “senang” voelden. Het ontbrak de formatie uit Marknesse duidelijk aan creativiteit, terwijl de openingen aan de andere kant juist in getal toenamen.



Visser

Een poging van afstand van Romano Pasveer eindigde in het zijnet, terwijl Visser bij een mooie actie op de achterlijn net niet een medespeler wist te bereiken. Vervolgens leidde een combinatie tussen Visser en Lars van Dijk tot een corner en ook een solo van Visser leverde onder de streep niet meer dan een hoekschop op. Na die corner was een kop- of schouderbal van Visser een eenvoudige prooi voor Haagsma en spatte een schot van Orlando Pasveer - na een panna van Visser - op de vuisten van de goalie uiteen. Nadat Vermaning aan de andere kant met een goede ingreep een einde aan de snode plannen van SVM had gemaakt, bracht Visser de bal na een steekpass van Orlando Pasveer voor en toverde invaller Marvin de Boer bijna een omhaal uit zijn Adidasjes.



Gevolgen

In die fase leek het wel, of Waterpoort Boys met een man meer op het veld stond. Het was echter toch echt de ploeg uit de polder die een surplus aan mankracht had. Tot de 81ste minuut, toen ook een speler van de gasten er vanaf moest. Vreemd genoeg kreeg SVM Marknesse kort na die rode kaart een paar goede mogelijkheden, doch de hectiek voor de Sneker goal bleef zonder gevolgen. Die waren aan de andere kant daarentegen groter, want twee minuten voor tijd werd Marvin de Boer net buiten de zestien onreglementair ten val gebracht en werd de toegekende vrije trap door Andy de Vries fraai over de muur in de linker hoek gekruld (2-0).



Daarmee was de wedstrijd beslist en die beslissing viel zoals hiervoor in de inleiding al viel te lezen, terecht in het voordeel van het Sneker collectief uit. Waterpoort Boys steeg met de zege op SVM naar plek vier en heeft na vier speelronden één punt minder dan het leidende trio waaronder Nijland, dat komende zaterdag de volgende tegenstander van de geelhemden is.

Waterpoort Boys - S.V.M. Marknesse 2-0 (1-0)

Doelpunten: 1-0 Lars van Dijk (38.), 2-0 Andy de Vries (88.)

Scheidsrechter: S.F. Bosscha

Gele kaart: Tim van der Werf, Brian Visser (Waterpoort Boys), onbekende speler, onbekende speler (SVM Marknesse)

Rode kaart: Robert Minks (Waterpoort Boys), Robbin Schuurman (SVM Marknesse)

Opstelling Waterpoort Boys: Stefan Rijpkema, Dylano van Dijk, Calvin Pasveer, Tim van der Werf, Kevin Kedde (46. Fabian Vermaning(, Orlando Pasveer, Romano Pasveer, Andy de Vries, Brian Visser. Robert Minks en Lars van Dijk (70. Marvin de Boer)

Bron: https://pengel.weebly.com