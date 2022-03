Collecteweek Amnesty International: 13 t/m 19 maart 2022

SNEEK - Amnesty International is dé mensenrechtenbeweging die wereldwijd opkomt voor gelijke rechten voor iedereen. Om haar onafhankelijkheid te bewaren – om altijd en overal te kunnen zeggen wat ze wil – neemt Amnesty voor onderzoek en acties geen geld aan van overheden of politieke groeperingen. Juist daarom is de opbrengst van de jaarlijkse collecte voor Amnesty van onschatbare waarde.