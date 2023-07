Code rood ingegaan

FRYSLAN- Het KNMI heeft code rood in onze provincie iets naar voren gehaald. Het hoogste weeralarm is nu ingegaan. Voorlopig is de waarschuwing tot 14.00 uur van kracht. Daarna geldt nog een uur code geel.

Wat betekent KNMI code rood?

Code rood is van kracht als de grenswaarden die voor code oranje gelden overschreden worden. Er valt dus bijvoorbeeld méér dan 75 millimeter regen in 24 uur, de windstoten zijn nog harder, de hagelstenen nog groter, de gladheid is extreem, het zicht is minimaal of het is extreem warm of koud.

Wat moet je doen bij code rood?

Code rood wordt gegeven wanneer extreem weer ook een echt grote impact heeft op de samenleving. Wanneer code rood wordt gegeven, kun je er zeker van zijn dat er problemen ontstaan. Om te voorkomen dat jij daar de dupe van bent, doe je er verstandig aan al je activiteiten aan te passen op de weersvoorspelling die wordt gegeven.

Wat moet je doen bij code geel?

Het KNMI raadt aan om 'alert' te zijn, wanneer code geel van kracht is, vooral wanneer je onderweg bent.