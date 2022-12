Code oranje weer ingetrokken: de koude is voorlopig uit de lucht

Volgens weerman Jan Jonkman zou het met name door ijsresten en op de plekken waar niet gestrooid is, nog glad kunnen zijn, want de ondergrond is nog wel koud. De zuidenwind maakt echter dat de weersomstandigheden veranderen en het winterweer verdwijnt.

Rijkswaterstaat heeft in heel Nederland zo'n 12 miljoen kilo zout gestrooid, met name in het zuiden van het land waren veel ongelukken: net na 22.00 uur waren er zo'n 150 incidenten op de weg geweest. In het noorden viel dat mee, omdat het pas veel later op de avond glad werd.