Code oranje voor gladheid: Ongeluk op A7 tussen Oppenhuizen en Sneek

Door ijzel kan het in de nacht en aan het begin van maandagochtend glad worden. Op de strooikaart van Rijkswaterstaat is te zien dat de wegtemperatuur in een groot deel van Fryslân onder de nul graden ligt.

Onder andere op de A7 tussen Oppenhuizen en Sneek, op het knooppunt-Heerenveen en op de N31 vlak voor het aquaduct Langdeel hebben ongelukken plaatsgevonden. Op die laatste weg staat daardoor ook een file tussen Drachten en Leeuwarden.

Het KNMI roept mensen die nog op pad moeten op het weerbericht goed in de gaten te houden en het rijgedrag aan te passen.

Later warmer

In de loop van de dag wordt het warmer en dan verdwijnt ook de gladheid. Weerman Piet Paulusma voorspelt voor later in de week temperaturen van boven de tien graden, dat is hoog voor de tijd van het jaar.