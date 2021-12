Code oranje vanwege ijzel

FRYSLAN - In het midden en noorden is het plaatselijk glad door ijzel en/of ijsregen. Vooral het wegverkeer kan hiervan hinder ondervinden.

Het KNMI heeft vanwege de ijzel code oranje afgegeven. Dit is een waarschuwing voor extreem weer.



De gladheid verdwijnt vanaf later vanochtend van het westen uit, in het oosten noordoosten blijft de kans op gladheid tot in de in de eerste helft van de middag bestaan.

Gevaar voor gladheid. Grote risico's voor weggebruikers. Pas uw rij- en reisgedrag aan. Houd rekening met langere reistijden op de weg en in het openbaar vervoer. Volg weerberichten en waarschuwingen.