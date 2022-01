Code oranje in Fryslân vanwege storm Corrie

Het zwaartepunt van de storm wordt in Fryslân verwacht tussen 8.00 en 12.00 uur. Daarvoor en daarna geldt code geel. Er kunnen windstoten komen tussen de 90 en 110 kilometer per uur, aan zee zelfs tot 120 kilometer per uur.

Dat kan gevaar opleveren, bijvoorbeeld bomen die omvallen en losse takken. Het KNMI raadt mensen op de weg aan om goed op te letten en weer- en verkeersinformatie in de gaten te houden.