Coalitie Súdwest-Fryslân gaat vandaag van start

SNEEK- De nieuwe coalitie in Súdwest-Fryslân presenteerde dinsdagavond 31 mei haar coalitieprogramma. De titel van het programma is ‘Grutsk en tichtby’. De presentatie vond, evenals de installatie van het nieuwe college, plaats tijdens een extra raadsvergadering in de bomvolle raadszaal van het Bestjoershûs. De coalitie zal bestaan uit PvdA, CDA en FNP.