Cnossen Infra: “Wij hebben oog voor menselijkheid en duurzaamheid!”

SÚDWEST-FRYSLAN - Na het enorme succes van de edities in 2019 en 2020, vindt op zaterdag 18 september 2021 de 3e editie van het Werkfestival Súdwest-Fryslân plaats: de dag die in het teken staat van werk, maar dan wel in festivalsferen. Geen doorsnee banenbeurs, maar een festival waar je als bezoeker - werkzoekende, student of geïnteresseerde - kennismaakt met potentiële werkgevers, lokale ondernemers, aanbieders van werk, werkspecialisten en loopbaanbegeleiders. In de aanloop naar 18 september stellen de deelnemende bedrijven en organisaties zich graag even voor! Maak kennis met Cnossen Infra uit Sneek.

“Cnossen Infra bv heeft de ambitie om de belangrijkste aannemer van de Zuidwesthoek te zijn. Dit doel willen we realiseren door een klantgerichte focus en mee te denken met opdrachtgevers. Een onderdeel van dit meedenken is zeker ook het begrijpen van de wensen van de opdrachtgevers. Door een totaalpakket infra-oplossingen te bieden voor overheid en bedrijfsleven, met oog voor menselijkheid en duurzaamheid, is dit mogelijk! Zo werken aan de aanleg van riolering, wegverhardingen en grondwerk, maar ook het aanbrengen van damwanden, beschoeiingen, en houten en betonnen bruggen voeren wij uit. We hopen eenieder te ontmoeten tijdens het Werkfestival!”

Smidsstraat 5a, 8601 WB Sneek | https://cnosseninfra.nl/

✔ Kennismaken met de bedrijven tijdens het Werkfestival Súdwest-Fryslân? Schrijf je in via https://bit.ly/3gKFcL1

✔ Check hier alle deelnemers: https://bit.ly/3ytBPOO