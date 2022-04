CMV-event weer trekpleister op volleybalkalender

SNEEK - Na de coronaperikelen zijn de verenigingen weer volop in touw om de jeugd in beweging te krijgen. Een van die impulsen is het CMV volleybal voor de jongeren, dat sinds het begin van de eeuwwisseling als de redding van het jeugdvolleybal wordt bestempeld. “Als VC Sneek waren we daar vanaf het begin bij”, vertellen Linda van Gorkum en Gerda Merkies van de wedstrijdleiding CMV Nevobo Rayon Sneek met gepaste bescheidenheid. Betrokken ouders, een inspirerende organisatie en vooral enthousiaste jeugd. Een evident bewijs van een zaterdagmorgen in de Sneker sporthal waar 80 teams zich drie uren lang in het jeugdige zweet werkten.

Verschillende locaties

“De totale deelname varieert tussen de 60 en 100 teams”, vervolgt Jeanette Jorna, samen met ook Rianne Merkies deel uitmakend van bovengenoemde wedstrijdleiding. “Vandaag hebben we op 12 velden zo’n 80 ploegen. Daar zijn we heel blij mee en trots op”, zegt ze. De Zuidwesthoek organiseert acht toernooien in de sporthal in Workum en Rayon Sneek komt eveneens aan dat respectabele aantal toe.



De toernooien worden tweemaal in de maand op verschillende locaties gespeeld zoals onder andere in de sportlocaties van Bolsward, Oosterend, Nijland, Scharnegoutum, Oppenhuizen en uiteraard Sneek. Allen onder supervisie van de eigen clubleiding. Zo heeft elke vereniging ook een keer een thuiswedstrijd. Opvallend is het grote aantal meisjesjeugd bij de CMV dat staat voor Cool Moves Volleybal, waarbij op een speelse manier en stapje voor stapje het volleyballen wordt geleerd.

Weinig jongens dus on the court . “Dat is niet verwonderlijk”, stelt Jeannette Jorna.” Volleybal voor de jeugd is met name in de loop der jaren een meisjessport geworden. We hebben een aantal jongensteams, maar de spoeling is daarin veel dunner. Ik heb hoop door recente ontwikkelingen dat dit in het positieve binnenkort gaat bijdraaien.”.

Clinics

Jorna doelt daarbij op de komende clinics op de basisscholen die name demannelijke jeugd gaan motiveren om ook te gaan volleyballen. “Dat zijn mooie initiatieven voor alle clubs in de regio, want het is toch een genot om op zo’n dag als vandaag de jeugd in beweging te zien en dan natuurlijk met volleybal”.

Verslag: Koos Nederhoed