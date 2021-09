Clubtopscorer Atze Atsma neemt in stijl afscheid van de hoofdmacht van TOP’63

De cijfers zijn indrukwekkend: 240 goals in zo’n 750 wedstrijden voor het eerste elftal. Bij TOP’63 weten ze nu al dat dit zeer waarschijnlijk niet meer geëvenaard zal worden. Atze debuteerde in 1993 in de hoofdmacht van de geelhemden. Even maakte hij een uitstapje naar vv Heeg, maar na drie seizoenen keerde hij in 2004 terug op het oude nest.

Atze paste vervolgens perfect in het plaatje van toen 6e klasser TOP’63 dat de ambitie uitsprak naar een hoger niveau te willen. Een avontuur dat in 2013 bijna eindigde in de tweede klasse met spits Atsma als vertrouwd eindstation richting het net.

Afscheidswedstrijd

Vrijdagavond was er een afscheidswedstrijd bij TOP’63 georganiseerd met een selectie van (oud)teamgenoten van Atze. Tegelijkertijd ook een soort van reünie dus en het zal niemand verbazen dat Atze ook hier zijn goaltje nog even meepikte.

Na afloop waren er louter lovende woorden. Voorzitter Pier van der Meer noemde Atze een echte clubman, een voorbeeld voor iedereen en ambassadeur van de club uit Top en Twel. Atze werd dan ook benoemd tot Lid van Verdienste bij TOP’63. De voetbalschoenen gaan nog niet in de wilgen. Een treetje lager blijft Atze actief voor de 35+ van TOP’63.

Tekst:Ynte Dragt