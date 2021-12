Clubs uit Súdwest-Fryslân halen € 65844 op met Grote Clubactie 2021

SNEEK- 350.000 verkopers zetten zich de afgelopen maanden in om loten te verkopen tijdens de Grote Clubactie. In Súdwest-Fryslân haalden verenigingen in totaal € 65844 op. Landelijk deden 5.267 verenigingen mee met de Grote Clubactie. Samen haalden zij ruim 10,7 miljoen euro - 1,2 miljoen meer dan vorig jaar - op door bijna 3,6 miljoen loten te verkopen. De deelnemende clubs verbreken hiermee alle records. De online verkoop steeg spectaculair.

Dit jaar deden in Súdwest-Fryslân de volgende clubs mee en zij haalden de volgende bedragen op. Hiervan gaat 80% naar de club.

Sneek cvv ONS Sneek €5835, SMHC €5025, Zwem- en Poloclub Neptunia 24 €3525, Activity Foundation €2895, A.T.C. Sneek €2841, Judo Dries Poelstra €2079, VV Sneek Wit Zwart €1632, Korfbalvereniging De Waterpoort €1425, show en dans Impact Colorguard Sneek €675, SVC Lycurgus-Sparta-Combinatie 1890 €624 (een volledige lijst met deelnemers uit Sneek kan worden opgevraagd) Bolsward Gymnastiekvereniging Hanzestad €2529, K.V. Westergo €1257, Zwem en Poloclub Bolsward €1230, Volleybalvereniging VC Bolsward €1146, Voetbalvereniging Sterk door Samenspel €1050, Buurt- en speeltuinvereniging de Blauwpoort €789, Schaats Training Bolsward €147 Hommerts SJO Oudega/HJSC/Heeg €2331 Workum Volleybalvereniging SVW €1998, SVW Gymnastiek & Jazz-dans €1215, Zwem en Waterpolo Workum €1077, Workumer Ltv Rekke €240 Makkum Volleybal Vereniging Makkum €1989, Badminton Vereniging Makkum €585 Easterein Christelijke Muziekvereniging Euphonia €1944 Witmarsum Sportvereniging Mulier €1800, Kaatsvereniging Jan Reitsma €525 Scharnegoutum V.V. Scharnegoutum 70 €1761, CMV Excelsior Scharnegoutum €18 Koudum Sportvereniging Oeverzwaluwen €1470 Oppenhuizen Sportclubs Top en Twel €1275 Arum Voetbalvereniging Arum €1257 Heeg Gymnastiekverenig. SSS (Sport Staalt Spieren) €1242 IJlst Volleybalvereniging Stanfries €1062, Kyokushin Karate IJlst €30 Blauwhuis VV Blauwhuis €1050 Hindeloopen Sportvereniging Hielpen €1050 Wommels Fierljepferiening Winsum €939, Keatsferiening Wommels €726 Nijland Voetbalvereniging Nijland €900 Stavoren GV Starum €849 Woudsend W.S.V. Woudsend €645, WISKY €600 Schettens Sportvereniging Longerhouw-Schettens €432 Lollum K.V. Meiinoar-Ien €366

Clubactie-loten verkopen was voor clubleden dit jaar eenvoudiger dan ooit. En dat is te merken aan het resultaat. Vorig jaar werden 1 miljoen loten online verkocht, dit jaar gingen maar liefst 1,6 miljoen loten digitaal over de toonbank.

Volgens Frank Molkenboer, directeur van de Grote Clubactie is de online verkoop veel leuker en slimmer geworden. “Leden gebruiken hun eigen verkooppagina die eenvoudig is te bereiken via een QR-code. Dit geeft verenigingen een veel groter bereik. Via een appje kun je nu ook je tante aan de andere kant van Nederland vragen bij te dragen aan jouw club.”

Veel leden gaan nog gewoon langs de deur, en dat blijft een belangrijke manier van werven, stelt Molkenboer. “Maar veel tieners sturen liever een WhatsAppbericht naar familie en vrienden of posten hun verkooplink op social media.” Ook voor de clubs heeft de digitalisering een enorm voordeel. “In voorgaande edities kostte het invoeren en verwerken van loten veel tijd. Het gaat nu allemaal automatisch, waardoor het veel gemakkelijker is om mee te doen.”

Met de opbrengsten van de Grote Clubactie krijgen verenigingen een boost. Ze kunnen bijvoorbeeld nieuwe trainingsmaterialen kopen, een jeugdkamp organiseren of het clubhuis opknappen. Iedere club heeft zo zijn eigen doel.

Het succes bewijst de kracht van de 49 jaar oude formule. De Grote Clubactie is inmiddels de grootste fondsenwervende actie in Nederland voor het verenigingsleven. Met een uitkeringspercentage van maar liefst 80% keert deze loterij het meeste uit aan het goede doel, de deelnemende clubs.