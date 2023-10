Clubmatch KC Sneek, een uitje voor alle hondenliefhebbers

SNEEK - Zaterdag 14 oktober organiseert de Kynologenclub Sneek en omstreken (KC Sneek) de jaarlijkse clubmatch (hondententoonstelling) in de Veemarkthal in Sneek. Meer dan 150 ras- en andere honden worden die dag gekeurd door deskundige keurmeesters. Daarnaast zijn er verschillende workshops en stands voor hondenliefhebbers. Het is zelfs mogelijk om je hond helemaal gratis op de foto te laten zetten door een professionele hondenfotograaf.

De clubmatch is niet alleen een leuk uitje voor eigenaren van honden, maar zeker ook voor mensen die overwegen een hond aan te schaffen. Zij kunnen kennismaken met allerlei uiteenlopende hondenrassen en met fokkers. De dag begint om tien uur met een rashondenparade, waarin verschillende hondenrassen worden geshowd en toegelicht. In de stand van KC Sneek kan men de hele dag terecht voor vragen.

Naast de ‘echte’ keuring zijn er ook twee categorieën voor kinderen:

Kind & Hond - Gekostumeerd, waarbij de kleding van het kind mooi is afgestemd op de hond. Kind & Hond - Junior Handling, waarbij het kind de hond zo goed mogelijk voorbrengt.

De clubmatch van KC Sneek is hèt hondenevenement in Sneek waar van alles te beleven is voor iedereen die van honden houdt. Studenten van MBO Aeres van de opleidingen Dierverzorging en Paraveterinair verzorgen workshops hondenspeeltje maken en snuffelmat maken. Ook kunnen bezoekers informatie krijgen over een gezondheidscheck bij honden. Er zijn trimdemo’s, een verloting en nog veel meer.

De KC Sneek is een vereniging waar meer dan 350 enthousiaste hondenbezitters lid van zijn. De KC Sneek verzorgt het hele jaar door gedrag- en gehoorzaamheidscursussen, ringtraining en behendigheid voor hond en baas in Sneek.

- Tijd: 10.00 – 16.00 uur

- Parade van verschillende hondenrassen: 10.15 uur

- Locatie: Veemarkthal in Sneek

- Entree: € 2,- p.p.