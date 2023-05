Clubkampioenschappen Flits op het Sneekermeer tijdens Pinksterevenement 2023

SNEEK - Afgelopen Pinksterweekend zijn op het Sneekermeer de clubkampioenschappen voor de Flits gehouden. Samen met de Schakelklasse en Vauriënklasse werden er in totaal 8 races gevaren. Zaterdag werd gekenmerkt door weinig wind en veel draaiingen met als gevolg een hoop uitstel en races die werden afgebroken. Toch konden er uiteindelijk twee van de drie geplande wedstrijden worden gezeild.

Op eerste Pinksterdag werd de derde race ingehaald en daarmee werden vier races gevaren onder nagenoeg perfecte omstandigheden. Op Tweede Pinksterdag kelderde het kwik aanzienlijk maar de wind was de zeilers goed gestemd waardoor er volgens schema de twee afsluitende races konden worden gevaren.

In de top van het eindklassement voor de Flits was het reuze spannend. Drie zeilers eindigden op 31 punten waardoor de klassering van de losse races doorslag gaf wie uiteindelijk met de hoofdprijs naar huis zou gaan. Olin Vos en Mello Boekel (flits 857) werden gekroond tot Clubkampioen 2023. Matthijs Visia en Bas Nijenhuis (1103) werden tweede, Fenna Donker en Maud Otte (842) pakten het brons. In totaal deden er 35 flitsen mee.

In de Schakel wonnen Kim Abma en Britt Abma (2575) het eindklassement voor Ronald Damen en Hendrik van der Pol (2556) en Christiaan Koek en Hadewych van Walraven (2598). In de Vauriën was de hoofdprijs voor Jelmer Yntema en Jildert Kuperus (36337). Tweede werden Jurgen Roman en Amerens Roman (36338). Het podium werd gecomplementeerd met Jelle Fokkema en Charlotte Roerink (36339).