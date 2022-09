Clinics van supclean-up

Kinderen tot 10 jaar kunnen uitsluitend onder begeleiding van een volwassene meedoen, en gaan dan samen op een SUPboard. Kinderen tussen 10 en 12 jaar gaan ook samen op een board. Vanaf 12 jaar kun je ook alleen meedoen. De clinic is zeker ook heel leuk voor volwassenen en suppers met ervaring.



De clinic is van 10.30 - 12.30 uur. De start is in het Fries Scheepvaart Museum waar je eerst wat uitleg krijgt. Je bent ongeveer anderhalf uur op het water. Houd er qua kleding rekening mee dat je nat kunt worden.



Meedoen kost € 12,50 per board en de opbrengst is volledig voor SUPclean-up. Reserveren en betalen kan via de ticketshop van het museum. Klik in de kalender eerst op 24 september.