Clinics met oud-toptennisser Martin Verkerk bij Tennisvereniging Makkum

Na afloop zal Verkerk ook het een en ander over zijn tenniscarrière gaat vertellen. Hoogtepunt voor de Nederlander was het bereiken en het spelen van de finale van het tennistoernooi Roland Garros in Parijs, 20 jaar geleden alweer.

De open dag van Tennisvereniging Makkum is zaterdag 15 april van 13.00 tot 17.00 uur en iedereen is van harte welkom!