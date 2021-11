Clini Clowns actie Brede School Duinterpen

“De kinderen konden twee weken lang lege flessen meenemen voor de Clini Clowns. In de algemene hal hadden we een grote bak gemaakt van tafels waar de kinderen de flessen in konden gooien. Dit was een groot succes. We hebben met zijn allen €251,40 opgehaald. Dit is een geweldig bedrag en heeft Carmen overgemaakt naar de Clini Clowns. Graag willen wij iedereen bedanken die een steentje heeft bijgedragen aan onze actie om geld in te zamelen voor het goede doel”, laat het kwartet studenten weten.