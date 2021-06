Cliëntenraad GGZ Friesland komt langs met unieke expositie

SNEEK-De Cliëntenraad van GGZ Friesland reikt dit jaar voor de eerste keer de Inspiratieprijs uit, een prijs waarbij cliënten de kans krijgen om hun creativiteit te laten zien. Schilderen, schrijven, muziek maken, fotograferen, dichten of tekenen, elke vorm van creativiteit is welkom. Dit jaar zijn alle creaties verzameld in een unieke expositie en komen ze daarmee langs bij jou in de buurt.



De expositie omvat meer dan 60 werken en wordt op 29 juni geopend in Buitenpost door Timo de Grefte, bestuurder van GGZ Friesland, en Max de Haan, wethouder cultuur van gemeente Achtkarspelen. Verder komt de expositie langs in Sneek, Drachten, Franeker en Leeuwarden. Het hele schema met data wanneer en waar je langs kunt komen vind je hieronder:

Plaats Locatie Vanaf Tot en met Buitenpost Gemeentehuis 30 juni 2021 23 juli 2021 Sneek Ielanen 30 juli 2021 27 augustus 2021 Drachten De Lawei 3 september 2021 1 oktober 2021 Franeker Het Gouden Hart – Kening State 8 oktober 2021 5 november 2021 Leeuwarden De Hege Wier en het Jelgerhuis 12 november 2021 10 december 2021

De Cliëntenraad Inspiratieprijs is in het leven geroepen om mensen met een psychische kwetsbaarheid een stem te geven. GGZ Friesland wil met deze prijs een statement maken: mensen met een gevoeligheid kunnen heel mooie dingen maken. GGZ Friesland biedt hen op deze manier een podium voor hun talenten. Door hier meer op te focussen vormt men zich hopelijk een beter beeld over de ggz- cliënt. Een bijzonder mooi initiatief waarmee het zelfvertrouwen van de deelnemers zelf ook nog groeit.

De vakjury beoordeelt de werken, maar ook jij kunt je stem uitbrengen. De stemming van de jury en die van het publiek vormen het eindoordeel en bepalen wie de winnaar wordt. Kun je niet op één van deze locaties aanwezig zijn? Dat is geen probleem, want je kunt de expositie ook virtueel bekijken via https://www.emaze.com/@AOTLQRLTW/inspiratieprijs.

Als je kunt komen, neem dan vooral een kijkje. De hoop is dat niet alleen de cliënten naar de expositie komen, maar dat ook hun familie, vrienden, personeel en andere belangstellenden een kijkje komen nemen bij een van de exposities. En, dat ze vervolgens natuurlijk hun stem uitbrengen op hun favoriete kunstwerk. Er is zelfs een slotfeest in Leeuwarden nadat de tour is afgelopen, des te meer reden om langs te komen.