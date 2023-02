Cleane overwinning Friso dames in kwartfinale nationale beker

APELDOORN- De dames van Friso Sneek hebben zich met speels gemak geplaatst voor de halve finale van de nationale beker. De ploeg van Harry van den Brink zegevierde in de Alternohal achteraf gemakkelijk over opponent Alterno dat in de topdivisie uitkomt. In nauwelijks een uur hadden de Snekers de triomf in de tas. Via de setstanden 18-25, 18 -25 en 16-25 bleek er uiteindelijk geen vuiltje aan de lucht. “Cleane zege”, aldus Van den Brink na een in zijn optiek prima gespeelde pot.

Getergd

De dames van Friso Sneek verschenen getergd aan de start zich realiserende dat men favoriet was in deze partij om zich te plaatsen voor de halve eindstrijd. Het verschil tussen de koploper van de topdivisie en de Friezinnen was op het veld nogal groot. Friso Sneek domineerde vanaf het begin en liet de thuisclub niet in hun spel komen. Met name kwam de ploeg van Wilfried Groothuis niet onder de servedruk van de Sneker formatie uit waardoor de gasten makkelijk de setwinst binnen haalden.

Friese oranjekoek

In het weekend begroette Friso Sneek Eline Geerding die van Eurosped is gekomen. De 22-jarige midspeelster heeft zich bij de selectie gevoegd en werd afgelopen maandag op passende gepresenteerd met Friese oranjekoek. Met de 1.97 meter lange Geerdink komt Harry van den Brink wat ruimer in zijn midspeelsters te zitten, omdat Rixt van der Wal geblesseerd is en Lieze Braaksma en Sietske Osinga op afroep beschikbaar zijn en niet volop kunnen trainen.

Servedruk

Coach Harry van den Brink was dan ook content na afloop. ”We hebben veel servedruk kunnen uitoefenen en hadden de zaken verdedigend goed op orde”, zei hij. De Snekers komen in de halve finale uit tegen de winnaar van SOMAS/Activia en Booleaans/VV Utrecht. Het betreft hier een uit- en thuisduel in het weekend van 18 en 19 februari.

