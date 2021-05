Classics Toernooi LSC 1890 onder voorbehoud naar 3 en 4 juli dit jaar

SNEEK- “De Classics commissie van LSC 1890, zat gisteravond weer aan de buis gekluisterd, in de hoop dat we eindelijk konden melden dat we de 12e editie van het Classics toernooi dit jaar mogen organiseren. Helaas is er nog geen groen licht en zien we het niet zitten om het toernooi op de eerder aangekondigde 19 en 20 juni te organiseren”, weet de commissie na gisteravond.