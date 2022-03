Clara van der Linden - “Heksen bestaan. Ik ben er zelf één!”

Halverwege het gesprek met Clara van der Linden zegt ze plotseling: “Jij hebt last van je rechterschouder.” Verbaasd kijk ik haar aan. “Jij hebt pijn in je arm en schouder”, zegt ze nogmaals. Ik knik. Sinds een paar weken heb ik last van mijn rechterkant. “Die pijnscheuten komen omdat je het druk hebt en omdat je je verantwoordelijk voelt.” Weer knik ik. “Ik heb het druk, maar wel met hele leuke dingen”, zeg ik. Nu knikt Clara. “Maar de pijn komt door de last die je op je schouders neemt.” We hebben een wonderlijk gesprek met Clara van der Linden uit Sneek, over spirituele zaken. Want er is meer in hemel en aarde.

Clara van der Linden is geboren en getogen in Sneek en voelt zich een echte Sneker. Ze is ook honkvast want ze woont al bijna drie decennia in de Schoolstraat. Pas op latere leeftijd ontdekte ze haar spirituele gaven.

Buitenbeentje

“In mijn jeugd was ik een buitenbeentje,” vertelt Clara, “maar was ik achteraf al helderwetend en heldervoelend. Op mijn 28ste kon ik magnetiseren en kon ik energie geven. De fout was toen dat ik de klachten van de mensen die ik behandelde tot mij nam. Pas na een cursus kon ik dat kanaliseren. Nu weet ik precies wat mensen voelen en waar ze tegenaan lopen. Ik krijg mensen in mijn praktijk die niet hoeven te vertellen waarom ze hier komen. Als zij op de tafel liggen voel ik waar de pijn zit en kan ik deze wegnemen of aangeven hoe ze daar mee om moeten gaan. Ik voel met mijn handen waar het vast zit. De blokkades maak ik los en ik geef energie terug. Het zijn lichamelijke klachten die vaak te herleiden zijn naar hun jeugd. Sommigen hebben zelfs bagage uit een vorig leven.”

Tarotkaarten

Buiten het magnetiseren werkt Clara ook met tarotkaarten. Clara: “Door het kaartleggen weet ik wat er speelt bij de persoon aan tafel. De mensen die hier komen hebben een vraag maar stellen die niet aan mij. Door de tarotkaarten die ze zelf op tafel leggen, kan ik zien waar ze mee worstelen. Dat kunnen problemen zijn in de relatie, in de familie of ongelukkig zijn in de werksfeer. Daarnaast hebben mensen soms vragen op het spirituele vlak. Aan de hand van de kaarten geef ik hen advies”.

Clara beseft dat dit alles zweverig klinkt, maar zij benadrukt dat we meer contact moeten maken met de aarde. “De basis van alles is de natuur. De mensen moeten meer naar buiten. Het positieve van deze coronaperiode is dat we meer zijn gaan wandelen. Dit is erg belangrijk. Zo ontdekken mensen de natuur weer. Daarbij komt dat elke boom, elke vlinder en elke vogel een betekenis heeft. Een roodborstje spotten betekent een groet van een geliefde uit het hiernamaals. En wat is het mooi dat je een groet krijgt via een vlinder die op je gaat zitten. Dat is toch een prachtig geschenk!”

Chakra healings

Ook geeft Clara chakra healings. “Chakrais een woord dat uit het Sanskriet komt en betekent letterlijk 'wiel'. De zeven chakra’s zijn als het ware de tandwielen in ons lichaam. En als zo’n tandwiel niet goed draait en beschadigd is, hapert ons lichaam. Vooral de emo-chakra, die in de buik zit, en die wij duiden met de kleur oranje/geel, is waar veel klachten gaan zitten. Verdriet en trauma’s nestelen zich altijd in de buikstreek en dat kan de geest blokkeren.”

Hoewel Clara de reguliere medische hulp niet afwijst, zou zij het toejuichen als de medische wereld open zou staan voor alternatieve geneeswijzen. “Soms lopen patiënten jaren met klachten en het enige wat doktoren doen is medicatie geven. Eigenlijk zou elk ziekenhuis een loket alternatieve geneeswijzen moeten hebben, maar de farmaceutische industrie zal dat nooit toestaan. Zij willen alleen maar pillen verkopen.”

Tranformatiecoach

Clara van der Linden noemt zichzelf transformatiecoach. Door haar behandelingen probeert zij mensen met traumatische ervaringen in balans te krijgen. Ook gebruikt ze haar gaven buitenshuis. “Een jong gezin kocht hier een huis in Sneek. Hun dochtertje sliep slecht in haar nieuwe kamertje”, vertelt ze. “Toen ik de slaapkamer van de ouders binnen liep voelde ik dat daar iemand was overleden. Ik voelde zelfs dat die overledene er een paar dagen had gelegen. Dit verhaal werd bevestigd. De oude weduwe die daar woonde werd pas na drie dagen gevonden door haar zoon. Ik heb die kamer gereinigd met zuiveringshout en een kaars. Het raam moet open zodat de aanwezigheid weg kan. Het meisje heeft daarna heerlijk geslapen”.

Even kijk ik haar verwonderd aan en Clara schiet, niet voor de eerste keer die middag, in de lach. “Je moet weten: ik ben een heks. Maar ik wil hier graag een vooroordeel uit de wereld helpen: een heks is een positief wezen! Het is een vrouw, maar het kan ook een man zijn, die dicht bij de basis staat. Heksen zijn natuurmensen. In de middeleeuwen werden ze door de kerk, omdat ze met kruiden en energie werkten, vervolgd en op de brandstapel gezet. Toch zijn er nog veel heksen onder ons. Als ik hier in Sneek loop kom ik veel heksen tegen. Ik voel ze en ik zie ze. Alleen weten ze zelf niet dat ze spirituele krachten hebben. Het is trouwens een fabel dat heksen op bezems vliegen. De bezem staat voor schoonmaken. Heksen vegen het kwade weg en geven het licht een kans.”

Weer kijk ik sceptisch naar de vrouw voor mij. Wederom schiet Clara in de lach. “Geloof mij: heksen bestaan. Ik ben er zelf één.” Clara van der Linden is een opgeruimde, vrolijke heks die het een zegen vindt mensen te helpen met haar gaven.