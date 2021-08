CityProms viert tienjarig jubileum met honderden Friezen

LEEUWARDEN- CityProms Festival is dit jaar van 2 tot en met 10 oktober. Normaal gesproken duurt het gratis toegankelijke evenement drie of vier dagen maar omdat het de tiende editie betreft, bestrijkt het festival ruim een week. En Fryslân doet weer massaal mee: vele honderden musici komen uit de provincie.

Daarnaast geven nationaal en internationaal gelauwerde gezelschappen – in totaal zo’n negenhonderd musici - acte de présence. Het is een mix van professionele en amateurmusici. Vaste gast is het Noord-Nederlands Orkest dat het vrijdagavondconcert voor haar rekening neemt. Verder treden Jazz Orchestra of the Concertgebouw (met zanger Humphrey Campbell), Marinierskapel en het koor PA'dam (Mozarts Requiem) op. In het Paleis van Justitie speelt het befaamde duo Izhar Elias en sopraan Channa Malkin. CityProms profileert zich doorgaans met een sterk bezet kinderprogramma. Exponent hiervan is de voorstelling Circus Charms, met de gebroeders Frank en René Groothof die louter goede kritieken oogstten.

CityProms is een gratis muziekfestival met podia op binnen- en buitenlocaties, met een focus op klassieke muziek. Het hoofdpodium staat in het hart van de Leeuwarder binnenstad, op het Wilhelminaplein pal voor het Fries Museum.

Klassieke muziek

Het festival trekt graag op met mensen voor wie (klassieke) muziek meestal niet bereikbaar is. Er is een concert van de dak- en thuislozenmuzikanten, nieuwkomers werken voor en achter de schermen mee – bijvoorbeeld als onderdeel van het mediateam – en jaarlijks is een muzikale voorstelling te zien van mensen met en zonder een beperking. Hbo-studenten vieren tijdens het festival 75(+1) jaar vrijheid met een dansavond op muziek van Dutch Swing Collegeband. Festivaldirecteur Margot Hoiting: ,,Onze nieuwe slogan wordt move to the music. En die geldt voor iedereen, voor ieder mens. CityProms kiest voor een samenleving die op basis van gelijkwaardigheid functioneert.”

Een deel van het programma is bedacht door gastprogrammeur en componist Johan de Meij. In het slotweekeinde presenteren NPO4-radiomaker Ab Nieuwdorp en Willem de Vries (Omrop Fryslân) afwisselend op het hoofdpodium. Programma- en eventuele corona-updates staan op cityproms.nl