CityProms 2022 trekt 16.500 bezoekers

LEEUWARDEN - De elfde editie van CityProms Festival heeft zo’n 16.500 bezoekers getrokken. Zij bezochten 40 gratis voorstellingen op 10 podia in de Leeuwarder binnenstad. De Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso sloot het festival zondag af.

Meevaller was het weer dat tegen alle verwachtingen in droog, zonnig en warm verliep. Alleen zaterdagavond, tijdens het concert van Marmoucha Orchestra en zanger Mehdi Nassouli, vielen een paar buien.

CityProms begon woensdag in dbieb met een theaterstuk voor baby’s en ouders. Er waren voorstellingen waar ouderen door vluchtelingen uit het WTC naar toe werden gebracht. Componist des Vaderlands Martin Fondse bracht een orkest van tachtig musici op de been en Elske DeWall zong met onder anderen Renske de Boer Dansen op de Grens, met het Noordpool Orkest.

Het was het eerste festival van artistiek leider Irma Kort. Met jazz, latin, disco, techno en R&B is CityProms meer dan een klassiek festival geworden. Kort beloofde nog meer veranderingen voor de editie van 2023 die van 23 tot en met 25 juni gehouden wordt, zo werd zondag op het hoofdpodium bekendgemaakt. Met nog meer plek voor nieuwkomers, jongeren en sociale projecten.

CityProms gaat weer terug naar drie in plaats van vijf festivaldagen. Het thema van volgend jaar is ‘water’. Deelnemers kunnen zich nu al aanmelden via de website.