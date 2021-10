Ciska Adema uit Workum Nederlands kampioen judo-15 jaar

LEEK - Tijdens het NK JUDO -15 jaar zaterdag in Sportcentrum Leek wist Ciska Adema van Sportcentrum Akkermans uit Wommels de Nederlandse titel in de klasse -52 kilo binnen te halen! In de halve finale tegen clubgenoot Amara Buwalda trof ze de zwaarste partij van die dag. Die wedstrijd ging na een spannende strijd in de golden score naar de Workumse Adema.