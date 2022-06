Circus Salto geeft Oekraïense kinderen middag vol vermaak

SNEEK- Zichtbaar genoten meer dan 90 Oekraïense kinderen in de grote zaal van opvanglocatie Galamadammen. Circus Salto zette afgelopen zaterdagmiddag de boel op stelten. Een wervelende show met jongleeracts, goocheltrucs, acrobatiek en Clown Sander toverde een lach op het gezicht van de aanwezige kinderen.

De kinderen zijn met hun ouders uit Oekraïne gevlucht voor de oorlog. De meeste van hen worden opgevangen in een gemeentelijke opvanglocatie, zoals Galamadammen en Amicitia. Ook kinderen uit de particuliere opvang in Hindeloopen, Parrega en Gaastmeer/Oudega waren er bij. Na de voorstelling gingen de kinderen in groepen uiteen om bij verschillende workshops zelf het circusvak onder de knie te krijgen.

Mogelijk gemaakt door basisschool De Bron uit Bolsward

Kinderen van basisschool De Bron kwamen rond Pasen in actie met het project ‘Rijkdom’. Ze kregen allemaal een spaardoosje mee om met allerlei klusjes geld te sparen voor de vluchtelingen uit de Oekraïne. Directeur Bauke Korenstra van De Bron vertelt: “Deze actie is door alle kinderen en hun ouders geweldig ondersteund. Vol enthousiasme werden cupcakes gemaakt, kaarten verkocht, statiegeld flessen gespaard, maar ook voor papa’s en mama’s de afwasmachine uitgeruimd en de auto gewassen.”

Als afsluiting van de paasviering werd het eindbedrag bekend gemaakt. Uiteindelijk heeft de actie van de school € 4736,63 opgeleverd.

Goede bestemming

Na overleg met de gemeente is gekozen om Circus Salto een voorstelling te laten verzorgen voor de Oekraïense kinderen. De gehele voorstelling met patat en drinken kon hieruit worden bekostigd.

Van het resterende bedrag zullen nog sport- en spel artikelen voor buiten worden aangeschaft. Bauke Korenstra licht toe: “We hopen dat deze voorstelling ervoor gezorgd heeft dat deze kinderen die op de vlucht zijn even de narigheid van thuis konden vergeten. Mogelijk dat we op een later moment nog een toernooitje kunnen organiseren tussen kinderen van onze school en kinderen op de Galamadammen.”

Een middag vol vermaak De voorstelling was een groot succes. Daarna leerden de kinderen in korte tijd diverse kunstjes. Ze deden vol enthousiasme mee aan het koorddansen, probeerden te jongleren met ballen en ringen en bordjes op stokjes. Dankzij de sponsoring van bassischool De Bron en inzet van vrijwilligers was dit een onvergetelijke middag.