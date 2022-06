Circus aangekomen per trein in het museum

SNEEK- Onze vaste LGB vrijwilliger van Het Nationaal Modelspoor Museum heeft ons weer verrast met twee bijzondere circus treinen. Dit jaar is een circus aangekomen met twee treinen in Sneek en ze waren ook gelijk maar doorgereden naar ons museum.

De circus treinen rijden hun rondjes en stoppen op het station van de Snitser Bergbaan. Niet alleen is de olifant meegereisd, maar ook springende dolfijnen, leeuwen, tijgers en een heuse dinosaurus. De locomotief wordt bestuurd door apen… De treinen zijn zaterdags vanaf 10.30 uur live te volgen in het museum en op zondag en dinsdag t/m vrijdag vanaf 13.00 uur. Advies is wel: de dieren niet voederen.

Het museum zit in het station van Sneek en is goed bereikbaar met de auto, bus en trein. Alle informatie is ook op www.modelspoormuseum.nl te vinden.