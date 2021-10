Christo in de Parkstraat van Sneek

SNEEK- Afgelopen week heeft de Parkstraat van Sneek een tijdelijke metamorfose à la Christo. De beroemde Bulgaarse kunstenaar (1935- 2020) die talloze gebouwen en bruggen in doeken wikkelde en bond trok er miljoenen bezoekers mee. Dat zal in de Parkstraat niet het geval zijn.

Opvallend aan deze foto is dat de appartementen die tijdelijke transformatie ondergaan, er over een tijdje weer keurig bij staan. Of dat met de foeilelijke puist aan het begin van de straat, die niet is ingewikkeld, ook het geval zal zijn is uiterst twijfelachtig.