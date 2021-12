Christmas Voices willen iedereen een muzikaal hart onder de riem steken

Er stonden een 6-tal optredens gepland in bejaarden- en verpleegtehuizen en daarnaast natuurlijk de optredens bij ‘Heel Sneek zingt’, op de kerstmarkt in de Scharnestraat en in de kerken in Goënga en IJlst. Helaas zijn alle optredens in verband met corona gecanceld.

Daarom hebben zij het plan opgevat om het kerstlied Oh Holy Night op te nemen in de prachtige Sint Martinuskerk aan de Singel in Sneek en dit ook te voorzien van een ingesproken kerst/nieuwjaarswens.

Dit alles om iedereen een hart onder de riem te steken in deze donkere, trieste en verdrietige periode. De Christmas Voices worden gevormd door Age Bootsma, Gerhard de Jong, Hans Poortena, Kees Poiesz en dirigent Jan Blanksma. De muzikale begeleiding is van Judith Eppinga en Gerk Venema. Camera en montage is van Piet Sprik.