‘Christmas sing-a-long’: Er klinkt weer muziek in de Martinikerk!

SNEEK- Het Kerstkorenfestival dat vanmiddag in het stadscentrum plaatsvond, eindigde in de Martinikerk met een ‘Christmas sing-a-long’. Onder begeleiding van het Stedelijk Muziekkorps, werd het een muzikale aftrap die naar meer smaakt. Dat muzikale happening in het bijna oudst gerestaureerde Sneker Godshuis was is hoopvol. Met deze ‘Christmas sing-a-long’ is duidelijk waar het in dit Hart van Sneek naar toe mag gaan: Een ontmoetingsruimte voor alle inwoners. En omstreken!