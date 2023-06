In het jaar 1923, toen Koningin Wilhelmina haar 25-jarig ambtsjubileum vierde, werden er vele muziekverenigingen opgericht, waaronder ook CMV Excelsior Burgwerd.

Nadat er na een muziekconcours een muziekkorps door Burgwerd voer, was het enthousiasme gewekt om ook in het dorp Burgwerd een fanfare op te richten. En zo ontstond de muziekvereniging.

Momenteel bestaat het muziekkorps uit 19 leden. Nog steeds wordt er opgetreden in het dorp en daarbuiten en organiseren zij concerten, optredens tijdens diverse dorpsactiviteiten, kerkdiensten en het jaarconcert. Het doel van de vereniging is gezellige muziek maken, waarbij zij de cultuur in Burgwerd in stand houden.

De Koninklijke erepenning wordt verleend aan (sport)verenigingen, stichtingen of instellingen. Het symboliseert het respect en de waardering die de Koning heeft voor bijzondere verdiensten van de ontvanger.