Christelijke Muziekvereniging EMM Oudega geeft jubileumconcert in Theater Sneek - 'Wy binne al 125 jier yn ús elemint'

OUDEGA SWF - Op zaterdag 24 juni werd het jubileumconcert van Eendracht Maakt Macht (EMM) uit Oudega SWF in Theater Sneek gevierd. Samen met ‘De Notenkrakers’, een combo en solist René van Kooten werd het publiek getrakteerd op een divers programma én de wereldpremière van ‘EleMentuM’. Het stuk wat speciaal voor EMM is geschreven door de Oostenrijkse componist Thomas Doss.

In dit jubileumjaar organiseert EMM diverse evenementen om haar 125 jarig bestaan te vieren. Zo was onder andere het jubileumconcert een hoogtepunt op deze agenda. Na een maandenlange voorbereiding door commissies en leden, het vele thuis studeren en de (extra) repetities was afgelopen zaterdag het moment dat alles samen kwam in het prachtige Theater Sneek.

Rond 400 bezoekers werden bij binnenkomst verwelkomd door ons jeugdorkest ‘De Notenkrakers’. Zij speelden hier het voorprogramma. Onder leiding van Yvonne Galama zorgden ze ervoor dat iedere bezoeker warm onthaald werd. Hylkje en Wietske zongen een prachtig duet onder begeleiding van het jeugdorkest.

Het begin

Rond 20.00 uur had iedereen zijn plekje gevonden in de zaal. EMM zat klaar op het podium. Gesloten gordijnen, gedempt licht. Het concert kon beginnen. Bij het openen van de gordijnen werd ‘Symphonic Overture’ ingezet. Een prachtig stuk van James Barnes.

Ook bij dit concert nam Jeanette Valkema de presentatie voor haar rekening. Haar binding met het orkest begon vanaf kleins af aan. Herkenbaar voor velen op het podium als ook in het publiek. Als tweede werk speelde EMM het koraal ‘Lord Bless You and Keep You’ van John Rutter.

Hierna een bijzonder moment. In opdracht van EMM werd een compositieopdracht uitgegeven aan de Oostenrijkse componist Thomas Doss. Geboren in Linz schreef hij zijn eerste compositie op 11-jarige leeftijd. Thomas vertelde in een videoregistratie in gesprek met Jeanette hoe deze compositie tot stand is gekomen.

Solist René van Kooten

Musicalster René van Kooten zorgde met ‘Thinking out Loud’ van Ed Sheeran voor ontspanning. In een combinatie met ‘Let’s get it on’ van Marvin Gaye wist hij zowel EMM als het publiek hun zangkwaliteiten te laten gebruiken. Hierna bracht hij beheerst en verzorgd het breekbare ‘Bring him home’ ten gehore uit de musical Les Miserablès. Toen een feest der herkenning met ‘Aquarius’ in combinatie met ‘Let the sunshine in’ uit de musical Hair.

Voor de pauze sloot EMM af met de prachtige muziek van ‘The Lion King’. Gecomponeerd door Elton John en Hans Zimmer en met filmbeelden begeleid vanuit de live-action film.

Pauze

Na de pauze startte EMM met ‘Cry me a River’ in een arrangement van Klaas van der Woude. Een stuk wat onder andere uitgevoerd wordt door Michael Bublé, nu vertolkt door een trombone solo van Johan Oenema. Hierna werd het gedragen ‘A Flower Remembered’ uitgevoerd van John Rutter.

Interviews

Tussen de uitgevoerde stukken door werden interviews getoond van (oud) leden. Een uniek inkijkje in de historie en het ontstaan van het korps door de generaties heen. Herkenbare verhalen voor jong en oud. Hieruit bleek ook dat het fundament van toen ook vandaag nog steeds geldt.

Het programma werd vervolgd met ‘Lege stoelen, lege tafels’ en het indrukwekkende ‘Anthem’. Hierna zorgde René samen met EMM ervoor dat het publiek luidkeels kon meezingen met de ‘André Hazes Medley’. Een groot feest waar saxofonist Mark zijn innerlijke bolero liet ontspruiten tijdens zijn solo.

Hierna was het tijd voor ‘Hercab’ van Steven Verhelst. Slagwerker Jelmer liep nonchalant naar voren met een wasbordje. Al spelend kwam hier Romke bij. Hierna voegde Johan zich bij het tweetal en speelde het intro wat eigenlijk voor een bariton saxofoon geschreven is. Hierna sloten Harmen en Hylkje aan en werd er vrij gesoleerd door deze jeugd(ige) leden. Afgesloten werd er met ‘Pasmo’ in een arrangement van Klaas van der Woude.

Toetje

Als uitsmijter werd gezamenlijk met René ‘Hey Jude’ ingezet van The Beatles. Aangekomen bij het zangstuk verliet EMM al swingend het podium waardoor René samen met het publiek overbleef en er nog een feestje van maakte. Ondertussen stelde het orkest zich in de foyer op om alle bezoekers bij het verlaten van de zaal te verrassen met nog een toetje. De Nederlandse Feestmedley.

Tekst: Johan Oenema

Bron: www.emmoudega.nl