Chefkok Jennie bedenkt dessert met biologische honing uit Heeg

GAASTMEER- Chefkok Jennie van der Goot heeft een heerlijk én duurzaam dessert bedacht met biologische honing uit Heeg. Van elk dessert dat verkocht is afgelopen seizoen wordt €0,50 gedoneerd aan de stichting 'Save The Bee' dat wereldwijd verschillende projecten organiseert om de honingbij te redden.

Stichting Heempark Heeg

Het dessert bestaat uit parfait van honing, citroen en tijm. Daarbij wordt toffee van gekarameliseerde honing en een witte chocolade honingraat geserveerd. Het dessert wordt opgemaakt met bonbons in de vorm van bloemetjes en bijtjes. Bij Restaurant D’Ald Herberch in Gaastmeer zijn ze veel bezig met duurzaamheid. Zo heeft het restaurant al meer dan een jaar een zero-waste-menu op de kaart en werken ze samen met lokale boeren en zo ook met imker Hans van der Water van Stichting Heempark Heeg.

Landelijk gezien heeft de bijenteelt het moeilijk

Honingbijen worden getroffen door infecties en de geheimzinnige verdwijnziekte, waarbij vele bijenvolken verloren gaan. De stichting wil graag helpen dit probleem deels op te lossen. Ze bieden veel educatie-mogelijkheden voor het basisonderwijs in de gemeente Súdwest Fryslân en informeren bezoekers van het park over de bijenteelt in Nederland.

Ben je benieuwd naar het dessert? Je kunt dit iedere vrijdag, zaterdag en zondag komen proeven bij restaurant D’Ald Herberch in Gaastmeer. Meer informatie over de bijen in het Heempark kun je vinden op de website: www.heemparkheeg.nl