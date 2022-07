Cheerleaders van Dutch Athletics Elite Europees Kampioen

Zaterdag moesten ze in de halve finale een plaats zien te bemachtigen bij de eerste vijf. In het olympisch stadion in Athene gaven de dames in de categorie All Girl Elite L5 hun visitekaartje af en gingen als eerste door naar de finale.

Tijdens de finale lieten ze een super routine zien, duidelijk beter dan die in de halve finale.

Aan het eind van de middag klonk het Wilhelmus voor de meiden en mochten ze hun gouden plak in ontvangst nemen en lieten Zwitserland en Polen achter zich.

Ze gaven hiermee een prachtig vervolg aan hun behaalde tweede plaats op de wereldkampioenschappen in Orlando Florida 22 april jongstleden.