Challenge van Geronimo Stilton grootste Nederlandstalige leesuitdaging ooit: Meester Van der Brugschool uit Woudsend in de prijzen

WOUDSEND- Geronimo Stilton viert dit jaar zijn 20-jarig schrijfjubileum. Speciaal voor deze gelegenheid bedacht hij de gi-ga-grote Nederlandstalige leeschallenge: hij daagde alle kinderen in heel Nederland en Vlaanderen uit tot het lezen van zoveel mogelijk boeken. Een record aantal klassen heeft meegedaan. De groepen 5 en 6 van Meester Van der Brugschool uit Woudsend eindigden in de Top 5 en vielen in de prijzen

Alle 12 provincies in Nederland hebben meegedaan aan de leesuitdaging, 712 scholen participeerden en ruim 1500 klassen zijn in actie gekomen. Tot nu toe zijn er tijdens de leeschallenge meer dan 41.000 boeken gelezen van Geronimo Stilton. “De kinderen waren zo fanatiek dat sommigen, nadat alle boeken op school en thuis al gelezen waren, een uur naar de bibliotheek gingen fietsen in Sneek om nóg meer te kunnen lezen!”, vertellen leraressen Sanne van der Wal en Annikki de Vries. “Het is zo leuk om te zien hoe de kinderen plezier beleven aan het lezen en het is nog leerzaam ook.”

1450 boeken

Samen lazen de kinderen 1450 boeken en ontvingen zij gisteren één van de hoofdprijzen: een gi-ga-gevulde boekenkast van Geronimo Stilton ter waarde van €2000,-. Thom Pelckmans, directeur van Pelckmans Uitgevers is blij met het enthousiasme van de kinderen. “In een tijd van ontlezing is dit een ontzettend belangrijk tegenwicht. We zagen dat zelfs kinderen die niet graag lezen, aan de slag gingen met deze challenge.”

De prijzenkast De winnende scholen ontvingen afgelopen maand hun prijzen. Daarmee sluit Geronimo Stilton feestelijk zijn 20-jarig schrijfjubileum af. Leeschallenges onder jongeren en volwassenen zijn momenteel heel populair en hebben hun oorsprong in het Verenigd Koninkrijk om kinderen aan het lezen te krijgen tijdens de rustige zomerperiode.