Challenge kunstenaars en fotografen

FRANEKER- Theater De Koornbeurs in Franeker nodigt kunstenaars (tekenen en schilderen) en fotografen uit voor een challenge. In september vindt het Festival Overmorgen plaats, georganiseerd door de 5 Friese Theaters.

Ook Franeker heeft veel activiteiten tijdens haar Festival Overmorgen weekend op 16, 17 en 18 september. Een onderdeel van dit weekend is de culturele wandeling Loop naar de maan. Wandelaars lopen van Hatsum naar Franeker (oversteek met het pontje over het kanaal). Onderweg komen ze van alles tegen: kunstwerken, toneelspelers (jeugd), veldcollege’s (planetarium), muziek (koren, korpsen, Piter Wilkens), etc. Daarbij worden ze op verschillende plezierige manieren uitgedaagd om in gesprek met elkaar te gaan over filosofische onderwerpen.

De route die gewandeld wordt, is zo mooi en idyllisch, dat De Koornbeurs er graag kunst(werken) aan wil koppelen die de schoonheid van dat landschap benadrukken. En daarvoor worden kunstenaars en fotografen uitgenodigd. Zij zoeken een plek op de wandelroute, de plek die hen het meeste aanspreekt.

Mail alvast voor meer praktische informatie beelden@theaterdekoornbeurs.nl . Verwerk vervolgens de schoonheid van jouw plek in een kunstwerk wat valt onder: fotografie en tekenen/schilderen. De inzameling van de kunstwerken is op 23 augustus in De Koornbeurs.

Een jury beoordeelt de kunstwerken/foto’s en kiest er een aantal uit die we tijdens de wandeling tentoonstellen langs de route. Ook worden er kunstwerken tentoon gesteld in Theater De Koornbeurs, wat het centrum vormt van Festival Overmorgen dat weekend. Eventueel kan de kunstenaar er voor kiezen om bij het kunstwerk plaats te nemen en in gesprek te gaan met geïnteresseerden over de interpretatie en vormgeving van het ‘beeld’ en het landschap.

Zowel professionals, gevorderde amateurs en beginnende amateurkunstenaars zijn welkom om mee te doen. Kijk op www.theaterdekoornbeurs.nl/festival-overmorgen/beeldende-challenge voor meer informatie.

Heb je interesse om mee te wandelen, kijk dan op www.theaterdekoornbeurs.nl/festival-overmorgen/wandeling-loop-naar-de-maan