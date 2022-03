Centrale ruimte Frittemahof omgetoverd in groene beleving

SNEEK-De centrale ruimte van woonzorgcentrum Frittemahof in Sneek is omgetoverd tot een prachtige groene beleving voor de bewoners. De nieuwe ontmoetingsplek heet ‘t Hofke. Op donderdag 31 maart is 't Hofke feestelijk onthuld. In 't Hofke kunnen bewoners en bezoekers elkaar ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje. De bar wordt gerund door vrijwilligers en gastvrouwen.

Kleinschalig

Er wordt steeds meer kleinschalig gewerkt op de locaties van Patyna. Dat is niet zonder reden. Ouderen blijven langer thuis wonen. Daardoor is de zorgvraag steeds complexer als ze in een woonzorgcentrum komen wonen. Deze doelgroep heeft een gevoel van geborgenheid en veiligheid nodig, waarin ook de omgevingsfactoren een grote rol spelen.

“De omgeving heeft veel invloed op hoe mensen zich voelen”, vertellen activiteitenbegeleiders Marjan Andringa en Mirjam Huitema. “Daarom hebben we met een projectteam nagedacht hoe we de centrale ruimte van Frittemahof minder groot kunnen laten voelen. Bovendien wilden we de natuur naar binnen halen, omdat het voor sommige bewoners niet meer mogelijk is om alleen naar buiten te gaan. Door het plaatsen van een pergola, bloembakken en sfeervol meubilair hebben we een gezellige ontmoetingsplek gecreëerd. Uit ervaring weten we dat bewoners ernaar uitkijken en gelijk komen als de koffie klaar staat. Nu worden de hapjes en drankjes geserveerd uit een heuse bar.”



De vernieuwde centrale ruimte is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Stichting Old Burger weeshuis, Stichting 1818, Stichting Zorgsteun en de Martena Stichting. In de toekomst worden ook de andere ruimtes in Frittemahof kleinschaliger ingericht.