SNEEK- Het Bolwerk Sneek organiseert in samenwerking met MusicInn Sneek onder de noemer Celtic Celebrations in de Noorderkerk een aantal folkconcerten en een folkfestival.

De agenda ziet er als volgt uit:

Zondagmiddag 20 maart 14.30 uur en zondagavond 20 maart 19.30 uur The Kilkennys

The Kilkennys is een echte Ierse folkband, geïnspireerd door grote namen als The Dubliners en The Clancy Brothers. De vier mannen geven de traditionele Ierse muziek een nieuwe twist, zodat klassieke folksongs en ballades alle leeftijden aanspreken. Hun songs zijn vrolijk en opgetogen. Neem de vertolkingen van klassiekers als ‘The Spanish Lady’, ‘Tell Me Ma’ en ‘Whisky in the Jar’.

De groep is opgericht door Davey Cashin (zang, mandoline, banjo, gitaar, fluit), Tommy Mackey (bas, akoestisch gitaar, zang) en Mick Martin (bodhran, Ierse doedelzak, fluit, gitaar, zang). Josh O'Loughlin (banjo, mandoline, gitaar, bouzouki, zang) voegde zich later bij hen.

De band uit Kilkenny zet in de beginjaren menig pub op stelten. Alle uithoeken van Ierland worden vanaf 1998 bezocht. Nadat het hele thuisland is veroverd, vormen Ierse festivals in Europa en de Verenigde Staten een springplank naar het internationale toneel. Gerenommeerde Ierse artiesten zoals Shane McGowan, Sharron Shannon en Finbar Furey nemen The Kilkennys mee op tournee. Maar waarheen hun reizen hen ook voeren, ze blijven hun wortels koesteren en hun geliefde thuishaven Kilkenny reist altijd mee in hun muziek.

The Kilkennys weten als geen ander een fantastische liveshow neer te zetten. Dat bewees de band onder meer op het hoofdpodium van het befaamde Milwaukee Irish Fest, het grootste Ierse festival ter wereld. Met hun dynamische arrangementen, energieke optredens en veel interactie met het publiek is het geen wonder dat The Kilkennys overal ter wereld veel fans hebben.

Meer info en kaarten via https://hetbolwerk.nl/voorstelling/the-kilkennys/

Zondagmiddag 24 april 15.00 uur Talla (Engeland en Schotland)

De leden uit deze Schotse folkband hebben in diverse top folkbands gespeeld zoals The John Wright Band en Real Time. Talla bestaat uit Tom Roseburgh op piano, Stevie Lawrence op gitaar en bouzouki, Fiona Cuthill op viool en Eilidh Grant op zang.

Zaterdag 14 mei Folkfestival op drie verschillende podia met optredens van:

Na Leanai (Noord-Ierland)

Andy Irvine (Ierland)

Shamrock Street (Engeland)

Cathryn Craig en Brian Willoughby (Canada en Engeland)

The Quiggs (Schotland en Denemarken)

Almost Irish (Denemarken)

O’Dreams (Nederland met Christy Moore show)

Joint String Friends (Nederland)

Zondagmiddag 11 september Eleanor Shanley en John Feeley (uitgesteld concert van 30 januari)

Kaarten voor deze concerten en het festival zijn te reserveren via Het Bolwerk in Sneek.