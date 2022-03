CDA houdt hoofd boven water in Fryslân

CDA Súdwest-Fryslân liet de mensen ‘watertrappelen’. In grote transparante waterballen moesten bezoekers aan de binnenstad van Bolsward en Sneek proberen om vooruit te komen. Samen met het CDA. Een mooi spektakel.

Of het woensdag 16 maart ook zo’n spektakel wordt, dat is afwachten, maar het CDA heeft er alle vertrouwen in dat de verkiezingen eenzelfde succes worden als de actie. ,,Lijst 1 zal zeker niet kopje onder gaan’’, aldus lijsttrekker Bauke Dam van het CDA Sudwest-Fryslan. De ‘bubbel’ van het CDA is veilig en vertrouwd. Samen het hoofd boven water houden in deze roerige tijden, daar gaan we voor.’’